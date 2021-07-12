Как назвать августовских и сентябрьских детей? Топ -6 лучших имен для мальчиков и девочек

Пожалуй, самое приятное времяпрепровождение для будущих родителей, это придумывание имени для будущего малыша. Не существует списков самых красивых имён , или тех имён, которые подарят ребёнку 100% счастливой жизни и судьбы.
Каждые родители ориентируются при выборе имени для ребенка на самые различные факторы. Кому-то очень важно чтобы имя гармонировало с отчеством и фамилией, кто-то хочет назвать малыша в честь бабушки или дедушки, которые как-то то по выдающемуся проявили себя в своей жизни, кто-то очень хочет чтобы ребёнка сопровождал всю жизнь ангел-хранитель, а потому выбирают имя по дате рождения и святцам.
Нет единых рекомендаций для таких родителей, потому что всё равно каждый выберет такое имя для своего ребёнка, которое понравится маме и папе будущего малыша. Мы только можем вам рассказать о характере детей которые рождаются в августе и в сентябре, а также подскажем какие имена подойдут ему больше всего для того чтобы усилить их лучшие качества и приуменьшить не очень приятные черты характера.
Итак, дети рожденные в августе будут очень спокойными, сдержанными, у них будет очень покладистый характер, эти детки как правило доставляют очень мало хлопот или переживаний своим родителям. Во взрослой жизни эти люди умеют справляться совсем абсолютно до самых незначительных мелочей. У них очень большое терпение, среди них часто встречаются педанты и перфекционисты.
Детки рождённые в сентябре, очень трудолюбивы с самого раннего детства, они хорошо учатся, приносят хорошие оценки из школы. В итоге из них вырастают очень талантливые люди с прекрасным чувством юмора, а при общении с ними складывается ощущение что мудрость всей жизни заложена в них с самого детства.
Имена для мальчиков, рожденных в этот период: Александр, Мирон, Лука, Платон, Сергей, Петр.
Имена для девочек, рожденных в этот период: Алена, Мария, Мила, София, Ирина, Ксения.