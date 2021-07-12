Шторм с градом сменится резким похолоданием в Новосибирской области
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Шторм с градом сменится резким похолоданием в Новосибирской области

8:07:227/12/2021Фото: ГУ МЧС по НСО
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В регионе объявлено экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды.

Штормовой ветер с ливнями надвигается на Новосибирскую область

В Новосибирской области МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды - 14 июля и ночью 15 июля ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Синоптики прогнозируют ливни, грозы, град, резкое похолодание и сильные порывы ветра - до 23 метров в секунду. Вслед за осадками в регион придет и похолодание – днем столбик термометра опустится до +13-18 градусов.

В спасательном ведомстве предупредили о возможных обрывах линий связи и электропередач, падении слабо закрепленных конструкций и срыве кровли со зданий и сооружений.

-Ожидаемые погодные условия способны нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозят повреждением объектов, увеличением случаев травматизма среди людей, а также спровоцировать ДТП. Руководителям муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики рекомендовано держать под контролем развитие ситуации из-за ухудшения погоды на подведомственных территориях. В случае экстренной ситуации предпринять оперативные меры по ликвидации ее последствий, - отметили в региональном управлении МЧС в понедельник.

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