Шторм с градом сменится резким похолоданием в Новосибирской области

В Новосибирской области МЧС объявило экстренное предупреждение из-за ухудшения погоды - 14 июля и ночью 15 июля ожидаются неблагоприятные метеоусловия. Синоптики прогнозируют ливни, грозы, град, резкое похолодание и сильные порывы ветра - до 23 метров в секунду. Вслед за осадками в регион придет и похолодание – днем столбик термометра опустится до +13-18 градусов.
В спасательном ведомстве предупредили о возможных обрывах линий связи и электропередач, падении слабо закрепленных конструкций и срыве кровли со зданий и сооружений.
-Ожидаемые погодные условия способны нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозят повреждением объектов, увеличением случаев травматизма среди людей, а также спровоцировать ДТП. Руководителям муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики рекомендовано держать под контролем развитие ситуации из-за ухудшения погоды на подведомственных территориях. В случае экстренной ситуации предпринять оперативные меры по ликвидации ее последствий, - отметили в региональном управлении МЧС в понедельник.