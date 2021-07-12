Pfizer выпускает третью дозу вакцины против коронавируса

Pfizer собирается запросить разрешение США на третью дозу своей вакцины COVID-19, заявив в четверг, что еще одна прививка в течение 12 месяцев может значительно повысить иммунитет и, возможно, помочь предотвратить появление последнего вызывающего беспокойство мутанта коронавируса.
Исследования, проведенные во многих странах, показывают, что вакцина Pfizer и другие широко используемые вакцины против COVID-19 обеспечивают надежную защиту от очень заразного дельта- варианта, который быстро распространяется по всему миру и в настоящее время является причиной большинства новых инфекций в США, пишет https://medicalxpress.com
Две дозы большинства вакцин имеют решающее значение для выработки высоких уровней антител, борющихся с вирусом, против всех версий коронавируса, а не только против дельта-варианта, - и большая часть мира все еще отчаянно пытается получить эти начальные защитные дозы, поскольку пандемия продолжает бушевать.
Но антитела естественным образом ослабевают со временем, поэтому исследования также проводятся, чтобы определить, нужны ли бустеры и когда.
В четверг доктор Микаэль Долстен из Pfizer сообщил Associated Press, что ранние данные бустерного исследования компании показывают, что уровни антител у людей подскакивают в 5-10 раз после третьей дозы по сравнению со второй дозой месяцами ранее.
По его словам, в августе Pfizer планирует запросить у Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов экстренное разрешение на введение третьей дозы.
Почему это может иметь значение для борьбы с дельта-вариантом? Долстен указал на данные из Великобритании и Израиля, показывающие, что вакцина Pfizer «очень хорошо нейтрализует дельта-вариант». По его словам, предполагается, что когда уровень антител становится достаточно низким, дельта-вирус в конечном итоге может вызвать легкую инфекцию, прежде чем иммунная система вернется в норму.
Но разрешение FDA было бы только первым шагом - это не означало бы автоматически, что американцам будут предлагать бустеры, предостерег доктор Уильям Шаффнер, эксперт по вакцинам из Медицинского центра Университета Вандербильта. Органам общественного здравоохранения придется решить, действительно ли они нужны, тем более что миллионы людей не имеют защиты.
«Вакцины были разработаны, чтобы не допустить нас в больницу», и продолжают делать это, несмотря на более заразный дельта-вариант, - сказал он. Дать еще одну дозу было бы «огромным усилием, пока мы стремимся дать людям первую дозу».
Через несколько часов после объявления Pfizer официальные лица здравоохранения США выступили с заявлением, в котором говорится, что полностью вакцинированным американцам еще не нужна ревакцинация.
Агентства здравоохранения США «участвуют в научно обоснованном и тщательном процессе рассмотрения вопроса о том, может ли понадобиться бустерная вакцина», - говорится в совместном заявлении FDA и Центров по контролю и профилактике заболеваний. Эта работа будет включать данные фармацевтических компаний, «но не полагается исключительно на эти данные», и любое решение о ревакцинации будет принято только тогда, когда «наука продемонстрирует, что они необходимы», заявили агентства.
В настоящее время только около 48% населения США полностью вакцинировано, а в некоторых частях страны уровень иммунизации намного ниже, там, где наблюдается рост дельта-варианта. В четверг доктор Рошель Валенски, директор CDC, заявила, что это ведет к «двум истинам»: в некоторых странах Америки с высокой степенью иммунизации все возвращается в норму, в то время как количество госпитализаций растет в других местах.
«Этот быстрый рост вызывает беспокойство», - сказала она: несколько недель назад на дельта-вариант приходилось чуть более четверти новых случаев заболевания в США, но теперь на него приходится чуть более 50%, а в некоторых местах, например, в некоторых частях Среднего Запада. , аж 80%.
Также в четверг исследователи из французского Института Пастера сообщили о новых доказательствах того, что полная вакцинация имеет решающее значение.
В лабораторных исследованиях кровь нескольких десятков человек, получивших первую дозу вакцин Pfizer или AstraZeneca, «почти не подавляла» дельта-вариант, сообщила команда в журнале Nature . Но через несколько недель после получения второй дозы почти у всех было, по мнению исследователей, усиление иммунитета, достаточно сильное, чтобы нейтрализовать дельта-вариант, даже если он был немного менее мощным, чем против более ранних версий вируса.
Французские исследователи также протестировали невакцинированных людей, переживших приступ коронавируса, и обнаружили, что их антитела в четыре раза менее эффективны против нового мутанта. Но однократная доза вакцины резко повысила уровень их антител, вызвав перекрестную защиту против дельта-варианта и двух других мутантов, как показало исследование. Это подтверждает рекомендации общественного здравоохранения о том, что выжившие с COVID-19 должны вакцинироваться, а не полагаться на естественный иммунитет.
Лабораторные эксперименты добавляют к реальным данным о том, что мутации дельта-варианта не уклоняются от вакцин, наиболее широко используемых в западных странах, но подчеркивают важность иммунизации большего числа людей в мире, прежде чем вирус еще больше эволюционирует.
Британские исследователи обнаружили, что две дозы вакцины Pfizer, например, на 96% защищают от госпитализации с дельта-вариантом и на 88% эффективны против симптоматической инфекции. Этот вывод был поддержан канадскими исследователями на прошлых выходных, в то время как в отчете из Израиля говорилось, что защита от легкой дельта-инфекции, возможно, упала до 64%.
Вопрос о том, нужно ли полностью вакцинированным по-прежнему носить маски в местах, где наблюдается рост дельта-варианта. В США CDC утверждает, что полностью вакцинированным людям это не нужно. Даже до того, как появился дельта-вариант, вакцины не были идеальными, но наилучшие данные свидетельствуют о том, что, если вакцинированные люди все же заразятся коронавирусом, у них будут гораздо более легкие случаи заболевания.
«Позвольте мне подчеркнуть, что если вы были вакцинированы, у вас будет очень высокая степень защиты», - сказал в четверг доктор Энтони Фаучи, главный эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям.
Валенский сообщил репортерам в четверг, что в США заболеваемость росла в течение нескольких недель, а количество госпитализаций начало расти, увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим средним показателем за семь дней. Тем не менее, смертность в среднем остается сниженной, что, по мнению некоторых экспертов, по крайней мере частично, связано с высоким уровнем вакцинации среди людей 65 лет и старше, которые являются одними из наиболее восприимчивых к тяжелым заболеваниям.