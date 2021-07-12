Таксист пырнул ножом пассажира: Он бросил мелочь на сдачу в водителя в Новосибирске
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Таксист пырнул ножом пассажира: Он бросил мелочь на сдачу в водителя в Новосибирске

10:06:437/12/2021Фото: Pixabay
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45-летний водитель «Яндекс-такси» отправится в колонию. Стоимость проезда стала причиной конфликта.

В суде не удовлетворили апелляцию, поданную защитой таксиста

Ленинский районный суд Новосибирска приговорил Владимира Тайлакова к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы за то, что он нанес ножевое ранение клиенту. Новосибирский областной суд в свою очередь, оставил приговор в силе и не удовлетворил апелляцию защитника подсудимого.

По материалам, представленным в суде, в октябре 2020 года днем потерпевший вызвал машину от компании «Яндекс. Такси» и доехал до места работы по адресу: улица Большая, 256. Стоимость проезда стала причиной конфликта пассажира и водителя. Тайлаков передал потерпевшему сдачу монетами, которые тот швырнул их ему обратно и вышел из машины. Его догнал подсудимый и нанес ножевое ранение в шею, а после уехал.

Потерпевший обратился в больницу и в полицию. Владимир Тайлаков проведет два с половиной года в колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Новосибирской области 12 июля.

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