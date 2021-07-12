Знаменитый кардоихирург признался в масштабных хищениях на 1,8 млрд рублей в клинике Мешалкина в Новосибирске

В Новосибирске 12 июля начался громкий процесс по делу о хищениях в кардиологическом центре имени академика Мешалкина на сумму, превышающую 1,8 млрд руб.
Подсудимый - член-корреспондент РАН и бывший замдиректора по научно-экспериментальной работе НМИЦ Евгений Покушалов - признал себя виновным и полностью раскаялся. Очередное заседание намечено на 28 июля.
Дело о хищениях было возбуждено в начале 2019 года, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Его фигурантами стали Евгений Покушалов и три главы фирм-поставщиков медучреждения. Позже привлекли и бывшего директора клиники, академика РАН Александра Караськова а также его заместителя и супругу Ирину Бойцову.
Отдельное производство получило дело Покушалова. В начале лета оно поступило в суд. Основное дело о хищениях продолжает находится в прокуратуре Новосибирской области. Дело кардиохирурга рассматривают в особом порядке - им было заключено досудебное соглашение, пишет "Коммерсант".
Евгений Покушалов обвинен в мошенничестве и отмывании денег в период с 2015 по 2018 год, среди объектов недвижимости подсудимого две квартиры в США, которые прокуратура требует конфисковать.