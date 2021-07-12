Знаменитый кардоихирург признался в масштабных хищениях на 1,8 млрд рублей в клинике Мешалкина в Новосибирске
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Знаменитый кардоихирург признался в масштабных хищениях на 1,8 млрд рублей в клинике Мешалкина в Новосибирске

10:27:147/12/2021Фото: Кремлин.ру
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Дело Евгения Покушалова рассматривается в особом порядке — он заключил досудебное соглашение. Его две квартиры в США прокуратура требует конфисковать.

Покушалова награждал Путин

В Новосибирске 12 июля начался громкий процесс по делу о хищениях в кардиологическом центре имени академика Мешалкина на сумму, превышающую 1,8 млрд руб.

Подсудимый - член-корреспондент РАН и бывший замдиректора по научно-экспериментальной работе НМИЦ Евгений Покушалов - признал себя виновным и полностью раскаялся. Очередное заседание намечено на 28 июля.

Дело о хищениях было возбуждено в начале 2019 года, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Его фигурантами стали Евгений Покушалов и три главы фирм-поставщиков медучреждения. Позже привлекли и бывшего директора клиники, академика РАН Александра Караськова а также его заместителя и супругу Ирину Бойцову.

Отдельное производство получило дело Покушалова. В начале лета оно поступило в суд. Основное дело о хищениях продолжает находится в прокуратуре Новосибирской области. Дело кардиохирурга рассматривают в особом порядке - им было заключено досудебное соглашение, пишет "Коммерсант".

Евгений Покушалов обвинен в мошенничестве и отмывании денег в период с 2015 по 2018 год, среди объектов недвижимости подсудимого две квартиры в США, которые прокуратура требует конфисковать.

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