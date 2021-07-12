Путин написал статью об Украине. Ее перевели на украинский язык

Президент России Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев. Она опубликована 12 июля на сайте Кремля. При этом статью перевели на украинский язык, вероятно, чтобы и граждане Украины, не владеющие русским, смогли узнать позицию российского лидера.
В ходе последней прямой линии с россиянами Путин пообещал, что напишет аналитическую статью о РФ и Украине, где изложит свое отношение к происходящему. Глава государства подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым. Российский лидер выразил надежду на то, что с его статьей ознакомятся граждане в обоих странах.
"Работая над этой статьёй, основывался не на каких-то секретных архивах, а на открытых документах, которые содержат хорошо известные факты. Руководители современной Украины и их внешние покровители предпочитают об этих фактах не вспоминать. Зато по самым разным поводам, к месту и не к месту, в том числе за рубежом, сегодня принято осуждать «преступления советского режима», причисляя к ним даже те события, к которым ни КПСС, ни СССР, ни тем более современная Россия не имеют никакого отношения. При этом действия большевиков по отторжению от России её исторических территорий преступным актом не считаются. Понятно почему. Раз это привело к ослаблению России, то наших недоброжелателей это устраивает", - написал Путин.
По его мнению, подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией. "Ведь мы – один народ".
"Сейчас эти слова воспринимаются кое-кем в штыки. Могут быть истолкованы как угодно. Но многие люди меня услышат. И скажу одно: Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». А какой быть Украине – решать её гражданам", - закончил президент России.