Путин написал статью об Украине. Ее перевели на украинский язык
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Путин написал статью об Украине. Ее перевели на украинский язык

9:32:457/12/2021Фото: Кремлин.ру
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По мнению российского президента, подлинная суверенность Украины воз­можна именно в партнёрстве с Россией. "Ведь мы – один народ".

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Путин написал статью об Украине

Президент России Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев. Она опубликована 12 июля на сайте Кремля. При этом статью перевели на украинский язык, вероятно, чтобы и граждане Украины, не владеющие русским, смогли узнать позицию российского лидера.

В ходе последней прямой линии с россиянами Путин пообещал, что напишет аналитическую статью о РФ и Украине, где изложит свое отношение к происходящему. Глава государства подчеркнул, что считает русский и украинский народы единым целым. Российский лидер выразил надежду на то, что с его статьей ознакомятся граждане в обоих странах.

"Работая над этой статьёй, основывался не на каких-то секретных архивах, а на открытых доку­ментах, которые содержат хорошо известные факты. Руководители современной Украины и их внешние покро­вители предпочитают об этих фактах не вспоминать. Зато по самым разным поводам, к месту и не к месту, в том числе за рубежом, сегодня принято осуждать «преступления советского режима», причис­ляя к ним даже те события, к которым ни КПСС, ни СССР, ни тем более совре­менная Россия не имеют никакого отно­шения. При этом действия большевиков по отторжению от России её исторических территорий преступным актом не счи­таются. Понятно почему. Раз это привело к ослаб­лению России, то наших недоброжелателей это устра­ивает", - написал Путин.

По его мнению, подлинная суверенность Украины воз­можна именно в партнёрстве с Россией. "Ведь мы – один народ".

"Сейчас эти слова воспри­нимаются кое-кем в штыки. Могут быть истолкованы как угодно. Но многие люди меня услышат. И скажу одно: Россия никогда не была и не будет «анти-Украиной». А какой быть Украине – решать её граж­данам", - закончил президент России.

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