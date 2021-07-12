Бесплатно хоронить умерших от коронавируса решили в Петербурге

Бесплатно хоронить на кладбищах умерших от коронавируса, чтобы разгрузить крематорий от «гробового» завала, решили ритуальщики Санкт-Петербурга. Такое решение приняли 12 июля.
Как рассказали в Ассоциации предприятий похоронной отрасли северной Столицы, теперь семьям погибших от ковида, которых решили предавать земле, придется платить только за гроб и венки. Хоронить и транспортировать умерших будут без оплаты.
Ритуальщики надеются, что с помощью этой меры снизится потребность в кремации.
-Крематорий работает сейчас в полную мощность — все 14 печей задействованы, но вместо 120 человек туда везут по 360 ежедневно, хотя сейчас и пошло снижение. Крематорий такую политику ввел, чтобы освобождать морги в больницах, чтобы там не было завалов, - рассказал "Фонтанке" Валерий Ларькин, президент Ассоциации предприятий похоронной отрасли Петербурга.
Он отметил, что не ставит сроки - сколько нужно городу, столько времени и будут оказывать услуги по погребению безвозмездно.
В Петербурге, где от коронавируса каждый день умирают около 100 человек, гробы с умершими стоят в крематории по несколько дней на жаре, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Ранее стало известно, что проблемы с оперативной кремацией испытывает и новосибирский крематорий.