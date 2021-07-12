Бесплатно хоронить умерших от коронавируса решили в Петербурге
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Бесплатно хоронить умерших от коронавируса решили в Петербурге

11:13:077/12/2021Фото: fontanka.ru
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Ритуальщики надеются, что с помощью этой меры снизится потребность в кремации. В северной столице каждый день умирает от ковида около 100 человек.

Крематорий Санкт-Петербурга не справляется с сжиганием гробов
Крематорий Санкт-Петербурга не справляется с сжиганием гробов. Умерших от коронавируса петербуржцев будут хоронить бесплатно
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Бесплатно хоронить на кладбищах умерших от коронавируса, чтобы разгрузить крематорий от «гробового» завала, решили ритуальщики Санкт-Петербурга. Такое решение приняли 12 июля.

Как рассказали в Ассоциации предприятий похоронной отрасли северной Столицы, теперь семьям погибших от ковида, которых решили предавать земле, придется платить только за гроб и венки. Хоронить и транспортировать умерших будут без оплаты.

Ритуальщики надеются, что с помощью этой меры снизится потребность в кремации.

-Крематорий работает сейчас в полную мощность — все 14 печей задействованы, но вместо 120 человек туда везут по 360 ежедневно, хотя сейчас и пошло снижение. Крематорий такую политику ввел, чтобы освобождать морги в больницах, чтобы там не было завалов, - рассказал "Фонтанке" Валерий Ларькин, президент Ассоциации предприятий похоронной отрасли Петербурга.

Он отметил, что не ставит сроки - сколько нужно городу, столько времени и будут оказывать услуги по погребению безвозмездно.

В Петербурге, где от коронавируса каждый день умирают около 100 человек, гробы с умершими стоят в крематории по несколько дней на жаре, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Ранее стало известно, что проблемы с оперативной кремацией испытывает и новосибирский крематорий.

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