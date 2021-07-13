Больше не могу - пора расстаться: 5 неоспоримых признаков этому от психолога

Вам интересно, когда расстаться с тем, кто делает вас несчастным?
Вы несчастливы в своих отношениях, но придумываете причины, по которым вам следует остаться, задаваясь вопросом, будет ли по-другому с кем-то другим?
Вы боитесь, что можете сделать ошибку, если уйдете, и беспокоитесь, что никогда больше не будете счастливы?
Решить отпустить кого-то, кого вы любите, очень сложно, пишет yourtango.com.
Подобно надежде на то, что жертва комы проснется, надежда воскресить потерянную любовь - это та, от которой трудно избавиться.
Если вам интересно, стоит ли расстаться с кем-то, вот 5 неоспоримых признаков того, что пора.
1. Нельзя говорить о вещах.Отношения очень интенсивные и очень личные. Ключевой частью поддержания здоровых отношений является общение.
Когда возникают проблемы, важно, чтобы они были решены напрямую, с помощью четко произнесенных слов и взаимопонимания того, что говорится.
Важно, чтобы были взаимные уступки, чтобы удовлетворить потребности всех и чтобы оба человека чувствовали себя в безопасности в отношениях.
Отношения, которые заканчиваются, обычно связаны с людьми, которые больше не могут общаться. Они не могут говорить о своих чувствах и не могут слушать, как другие говорят о своих.
Они не могут решить проблемы и поэтому гноятся.
Если вы состоите в отношениях без общения, в которых вы не чувствуете себя в безопасности, делясь своими чувствами, то, возможно, пришло время отпустить отношения и двигаться вперед.
2. Вы получаете смешанные сообщения.Вашему человеку попеременно жарко и холодно? Иногда они кажутся любящими людьми. Но в другие дни они раздражительны и отстранены, и с ними не весело.
Являются ли они в один момент добрыми и любящими, а в другой - снисходительными и снисходительными?
Они исчезают только для того, чтобы снова появляться с неубедительными отговорками? То, как они обращаются с вами сейчас, сильно отличается от того, как они относились к вам вначале?
Люди, которые поддерживают отношения «ва-банк», не дают вам смешанных сообщений.
Конечно, никто не идеален, и будут моменты гнева, нетерпения и резких слов. Но люди в здоровых отношениях обычно относятся друг к другу с уважением .
Они согласны со своими чувствами и честны в своем поведении.
Если ваш человек заставляет вас постоянно чувствовать себя не в своей тарелке и беспокоиться, это определенно знак того, что, возможно, пора отпустить его.
3. История повторяется?Вы и ваш человек застряли в круговороте хорошего и плохого, взлетов и падений, взлетов и падений? Есть ли дни, когда все кажется почти таким, как было раньше, а есть дни, когда все настолько плохо, что хочется плакать?
Ваш человек говорит вам, что ему нужно пространство, а затем исчезает, чтобы снова появиться через несколько недель, говоря вам, как сильно он скучает по вам?
Вы снова и снова ссоритесь по одним и тем же вопросам?
Вы постоянно живете надеждой на то, что что-то изменится, но этого никогда не происходит, как бы вы ни старались, или оба?
Если вы попадаете в такие ситуации, когда все никогда не бывает всегда хорошо, а, скорее, вы высасываете эмоции на американских горках, тогда пора расстаться с кем-то, кто заставляет вас так себя чувствовать, и двигаться дальше.
4. Вы остаетесь по неправильным причинам?Будь честным. Вы иногда думаете, что просто не можете отпустить этого человека, потому что верите, что если вы это сделаете, то никогда больше не полюбите и не будете любимы?
Не вызывает ли у вас ничего, кроме страха, перспектива вернуться к онлайн-свиданиям или думать, что вам, возможно, придется побывать на рождественской вечеринке в одиночестве?
Возможно, вам кажется, что вы так много времени посвятили этому человеку, и не верите в то, что нужно сдаваться?
Вы остаетесь, потому что знаете, что ваш человек может измениться, если вы просто будете достаточно любить его?
Если вы остаетесь по какой-либо причине, кроме того факта, что вы их любите и довольны тем, кем они являются сейчас, то вы остаетесь по неправильным причинам.
Знайте, что вы обретете любовь и счастье, только отпуская того, кто вам не нравится . Таким образом, вы сможете двигаться вперед и найти человека, который полюбит вас так, как вы хотите, чтобы его любили.
5. У вас нет собственной жизни.Очень важно, чтобы обе стороны отношений не полностью полагались на счастье друг друга.
У меня есть клиентка, вся жизнь которой вращается вокруг мужа.
Он настаивает, чтобы она просыпалась вместе с ним, готовила ему завтрак, отправляла на работу, убирала дом после того, как он ушел, приносила ему обед на работе, готовила ужин, когда он возвращается домой, и каждый вечер смотрела то, что он хочет смотреть.
Она была вынуждена отвернуться от всех в своей жизни, чтобы ее муж был счастлив. Она говорит себе, что счастлива, потому что счастлив он, но на самом деле это не так.
Ей не нравится то, кем она является в этом мире. У нее нет уверенности в себе и нет мечтаний о будущем. Все, что у нее есть, - это муж и жизнь, которая делает ее несчастной.
Убедитесь, что когда вы состоите в отношениях, в вашей жизни есть много вещей, кроме них.
Убедитесь, что у вас есть работа или хобби, которые вам нравятся. Убедитесь, что у вас есть друзья, с которыми вы можете играть. Убедитесь, что вы проводите время в одиночестве, чтобы вам было комфортно одному.
Убедитесь, что вы делаете выбор в отношении того, как вы хотите прожить свою жизнь, и что ваш партнер не контролирует вас.
Если вы потеряли себя и ваша жизнь вышла из-под вашего контроля, возможно, пришло время расстаться с кем-то, кто так поступил.
Вам не обязательно оставаться в жалких отношениях.В глубине души вы подозреваете, что ваши нынешние отношения сделают вас только несчастным. Но это трудно признать и еще труднее отпустить.
Для вашего психического здоровья и здоровья вашей будущей личной жизни важно уделять пристальное внимание тому, смогут ли эти отношения когда-либо сделать вас счастливыми.
Я могу пообещать вам, что цепляние за кого-то, чье внимание непоследовательно, за отношения, в которых повторяются токсичные паттерны и отношения, в которых вы не контролируете, только помешает вам найти человека, который действительно может любить вас так, как вы хотите. любил!
Ты можешь сделать это! Я обещаю.