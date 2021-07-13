Чем кленовый сироп полезен для здоровья: четыре уникальных свойства
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Чем кленовый сироп полезен для здоровья: четыре уникальных свойства

4:30:557/13/2021,Роуз ЛиделлФото: pixabay.com
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Более 80% мировых поставок кленового сиропа поступает из Квебека на востоке Канады. Кленовый сироп содержит не менее 24 антиоксидантов, которые помогают предотвратить различные заболевания.

Естественно сладкий: 4 преимущества кленового сиропа для здоровья

Пристрастие к сладкому может быть трудным, если вы пытаетесь избегать сладких продуктов и напитков. Чтобы контролировать потребление сахара, попробуйте заменить рафинированный сахар натуральной альтернативой, например кленовым сиропом.

Кленовый сироп является хорошей заменой другим подсластителям, поскольку этот богатый антиоксидантами суперпродукт предлагает несколько преимуществ, таких как укрепление здоровья сердца и иммунной системы, пишет food.news.

Откуда берется кленовый сироп?

Кленовый сироп изготавливается из сока сахарных кленов. Более 80 процентов мировых поставок кленового сиропа поступает из Квебека на востоке Канады.

Кленовый сироп производится в два основных этапа:


  1. Весной уровень сахара в кленах повышается и смешивается с водой, образуя сок. Поскольку сок имеет высокое содержание воды, он обрабатывается, чтобы дать воде испариться, в результате чего остается концентрированный густой сироп. В кленах просверливают отверстия до тех пор, пока сок не выльется в емкость.
  2. Сок кипятят, пока большая часть воды не испарится. Оставшийся густой сладкий сироп фильтруют для удаления примесей и получения кленового сиропа. Весь процесс не использует никаких химических добавок, консервантов или химических агентов.

По сравнению с медом  кленовый сироп менее калориен. Считается, что коренные американцы были первыми, кто обнаружил, что сок кленовых деревьев можно переработать в кленовый сироп.

По данным  Министерства сельского хозяйства  США (USDA), кленовый сироп содержит следовые количества следующих питательных веществ:


  • Кальций
  • Углеводы
  • Магний
  • Ниацин
  • Фосфор
  • Калий
  • Протеин
  • Рибофлавин
  • Натрий
  • Сахар
  • Тиамин
  • Витамин B6
  • Цинк

4 причины использовать кленовый сироп

Вот четыре удивительных преимущества кленового сиропа для здоровья.

Он полон антиоксидантов

Кленовый сироп содержит не менее 24 антиоксидантов, которые помогают предотвратить различные заболевания. Эти антиоксиданты нейтрализуют свободные радикалы, которые могут вызывать различные заболевания.

Исследования показали, что более темные сорта кленового сиропа содержат больше антиоксидантов, чем более светлые.

Это может улучшить здоровье вашего сердца

Ваше сердце подвержено различным заболеваниям, таким как атеросклероз , инсульт и другие сердечно-сосудистые заболевания. Добавление кленового сиропа в сбалансированную диету может улучшить здоровье вашего сердца, поскольку он содержит цинк, который помогает предотвратить различные сердечные заболевания.

Цинк также может повысить производительность эндотелиальных клеток - клеток, выстилающих внутреннюю часть кровеносных сосудов, - защищая их от повреждений, вызванных избыточным холестерином и окисленными липидами. Недостаток цинка подвергает ваши кровеносные сосуды травмам, которые могут повлиять на нормальное функционирование вашего сердца.

Это может помочь укрепить вашу иммунную систему

Низкий уровень марганца и цинка может снизить количество лейкоцитов в организме. Это может повлиять на вашу иммунную функцию. Примите хорошо сбалансированную диету и увеличьте потребление этих минералов, чтобы поддерживать здоровую иммунную систему .

Поскольку кленовый сироп является хорошим источником марганца и цинка, умеренное его употребление может помочь укрепить вашу иммунную систему.

Может улучшить репродуктивное здоровье детей.

Цинк в кленовом сиропе также может поддерживать репродуктивное здоровье мужчин, особенно предстательной железы.

Мужчинам нужен цинк, потому что он составляет большую часть семенной жидкости,  которая активирует сперму. Минерал необходим для подвижности сперматозоидов и защищает их от бактерий и хромосомных повреждений. Цинк также действует как противовоспалительное и антиоксидантное средство, помогая сперматозоидам выжить, пока они не достигнут яйцеклетки.

Мужчинам также нужен цинк для половых желез в раннем возрасте. Недостаток цинка в детстве может замедлить половое развитие и повлиять на уровень тестостерона, функцию предстательной железы и выработку спермы.

Советы по покупке и хранению кленового сиропа

Кленовый сироп доступен в различных сортах и ​​классифицируется по цвету, но классификация может отличаться в зависимости от страны. В Америке кленовый сироп классифицируется как сорт A или B.

Сорт А делится на три группы: светло-янтарный, средне-янтарный и темно-янтарный. Сиропы с легким вкусом лучше всего использовать во время еды мороженого или блинов.

Сорт B - самый темный из доступных сиропов. Более темные сиропы производятся из сока, извлеченного позже в период сбора урожая. Более темные сиропы имеют более сильный кленовый вкус и обычно используются для выпечки или вафель. Вы можете использовать кленовый сироп сорта B как здоровую альтернативу шоколадному соусу.

Внимательно проверяйте этикетки при покупке кленового сиропа. Не стоит покупать сироп со вкусом клена, который может быть полон рафинированного сахара или кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы . После того, как вы откроете емкость с кленовым сиропом, храните ее в холодильнике. Если вы заметили в нем плесень, откажитесь от сиропа.

Готовим с кленовым сиропом

Вот несколько способов включить кленовый сироп в свой обычный рацион.

  • Используйте его для придания аромата мороженому, оладьям или свежим фруктам.
  • Сверху поливайте французские тосты, блины, тосты или вафли кленовым сиропом.
  • Используйте его как подсластитель для запеченных бобов, хлеба, тортов или мюсли.
  • Добавляйте кленовый сироп в качестве подсластителя к чаю или кофе.
  • Смажьте попкорн небольшим количеством кленового сиропа.
  • Перед запеканием глазируйте яблоки, орехи пекан или тыкву кленовым сиропом.
  • Используйте кленовый сироп в качестве маринада для жареной свинины.
  • Приготовьте заправку для салата из кленового сиропа, дижонской горчицы и бальзамического уксуса.
  • Возьмите ложку кленового сиропа, чтобы успокоить боль в горле.

Помните, что, как и  другие суперпродукты, кленовый сироп - не серебряная пуля. Хотя кленовый сироп полезнее белого сахара и других подсластителей, вам все равно нужно употреблять его в умеренных количествах.

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