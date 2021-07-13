Можно хоронить в саду за домом близкого человека?
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Можно хоронить в саду за домом близкого человека?

3:30:277/13/2021Фото: pixabay.com
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Домашнее захоронение должно находиться на расстоянии не менее 50 м от любого колодца, скважины или источника, из которых поступает вода для любого использования.

Частные земельные захоронения не являются обычным явлением
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В Британии знаменитости, такие как Кирсти Оллсопп, сделали это, но есть строгие правила, которым нужно следовать, и не забудьте сообщить об этом полиции. Некоторым это может показаться странным и даже невозможным, но похоронить любимого человека отдохнуть в своем саду - законно. На самом деле в Англии и Уэльсе - но не в Шотландии - довольно просто устроить захоронение на частной земле.

Согласно Центру естественной смерти, единственный факт, касающийся частных захоронений на земле, который больше всего удивляет людей с самого начала, заключается в том, что для ограниченного количества погребений разрешение на планирование не требуется, добавляя: «Причина проста - наличие очень небольшого количества погребений и захоронений не будет означать «существенное изменение использования», следовательно, такое согласие не потребуется».

Зарегистрированная благотворительная организация отмечает, что если вы хотите провести похороны «дома», необходимо соблюдать следующие правила - что и сделала Кирсти Олсопп в 2014 году.

Она похоронила свою маму леди Хиндлип в плетеном гробу в саду своего дома в Дорсете, но недавно призналась, что выполнить последнее желание матери было непросто.

Основной закон таков: можно  похоронить любимого человека на заднем дворе, но вы должны получить согласие владельца земли в собственность.
Собственник должен убедиться, что к документам о праве собственности или регистрации собственности не прилагаются никакие ограничительные условия, запрещающие захоронение, и вы должны соблюдать минимальные требования по защите грунтовых вод.

Каковы правила?

Агентство по окружающей среде также отмечает, что захоронение должно:

- находиться в 30 метрах от любого источника, проточной или стоячей воды.

- находиться на расстоянии более 10 м от любой «сухой» канавы или полевого водостока.

- находиться на расстоянии не менее 50 м от любого колодца, скважины или источника, из которых поступает вода для любого использования.

- при подготовке могилы убедитесь, что при первом копании нет стоячей воды и что она не вырыта в очень песчаной почве.

- сверху и снизу тела после захоронения должно быть не менее 1 м грунта.

Другие вещи, которые следует учитывать

Вы должны связаться с вашим местным советом и сообщить им, что вы планируете.

Согласно правительственному сайту, вам может потребоваться также поговорить с отделом гигиены окружающей среды.

Владелец (или агент собственника) земли, на которой произошло захоронение, также должен подготовить и хранить в надежном месте книгу захоронений.

Тем не менее, Центр естественной смерти отмечает, что это не обязательно должна быть модная книга от законных продавцов канцелярских товаров.

Простой документ сделает это, если в нем будут записаны основные сведения об умершем, а также дата и место погребения с сопроводительным планом, показывающим местонахождение могилы.

Центр естественной смерти  может предоставить образец формы. Они добавляют: «И последнее, что касается людей, облеченных властью. Поскольку частные земельные захоронения не являются обычным явлением, оно, скорее всего, привлечет внимание, и если вы заранее уведомите местную полицию о похоронах, они не попадут в заблуждение. подозревая какой-то неправомерный поступок! "

Источник: express.co.uk

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могилазахоронениепохороны.
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