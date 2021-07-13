Формула лишнего веса человека: как рассчитать результат
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Формула лишнего веса человека: как рассчитать результат

1:30:417/13/2021Фото: pixabay.com
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Лишний вес есть, если складка на животе больше пяти сантиметров.

Есть несколько способов проверить есть ли у вас лишние килограммы

Перед тем как садиться на диету, чтобы разобраться с ненавистными килограммами, необходимо узнать, какой вес будет считаться лишним и сколько, без вреда организму, можно сбросить. Существует несколько способов проверить есть ли у вас лишние килограммы, и можно проверить себя по-разному, чтобы убедиться полностью.

Складка

Один из самых простых способов. Можно сказать наглядный. Чтобы понять, о присутствии лишнего веса у женщин - эта складка превышает норму в 2 – 4 см. У мужчин - норма 1-2 см. Лишний вес есть, если складка на животе больше пяти сантиметров.

Индекс массы тела

Чтобы вычислить ИМТ - вес, выраженный в килограммах, следует разделить на квадрат роста, выраженный в сантиметрах. Этот индикатор является самым популярным и наиболее часто используемым.

Например, возведите свой рост в квадрат - 1.70 х 2 = 3,4. Затем разделите вес в килограммах на полученное число - 65 кг/ 3,4 = 19,11 -это число является показателем нормы.
Нормальным считается показатель в диапазоне 19 - 25. Все остальное указывает на избыточный вес.

Формула Брока

Следуя формуле Брока, в расчет берутся три показателя: рост и вес, а также возраст человека.

Возраст здесь играет очень важную роль, поскольку природой так запрограммированною, что вес постепенно увеличивается с годами. Особенно во второй половине жизни. Исходя из возраста, производится расчет веса по Броку осуществляется следующим образом: у тех, кому меньше 40 лет, отнимают 110 см от собственного роста, а у тех, кому больше 40, вычитают от роста (в см) 100.

Например, рост у вас 170 отнимаем -110 = 60. Этот результат и есть идеальный вес для вашего роста.

При этом, стоит учесть, что для худощавого телосложения, для так называемых астеников, отнимается 10% от полученной суммы. Для гиперстеников к результату добавляется 10%.

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