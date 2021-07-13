Открытки на Казанскую Летнюю: божественные поздравления в честь матери Христа 21 июля

Казанская икона Божьей Матери
Пускай поможет и ответ на все найдет.
Пусть защитит своею благодатию,
Любовь и радость в дом ваш принесет!
Пусть Казанская икона
Божией Матери стоит,
Дом от бед, врагов и хворей
Навсегда она хранит.
Пусть заступница большая
Души наши исцелит.
Образ чти ее прекрасный,
Он тебя благословит.
Казанская икона пусть приносит
Добро, удачу, радости в судьбе!
Пусть каждый, кто о чуде ее просит,
Вдруг чудо испытает на себе!
Пускай икона всех от бед хранит,
И дарит всем волшебное спасение,
Икона невозможное творит,
И нету чудесам тем объяснения!
Благословит пусть вас Святая Дева
И сохранит от подлости и зла,
Чтоб защитила от печалей плена
И радость в сердце ваше принесла.
Пусть все добро сторицею воздастся,
Пусть благодатью ваш полнится дом.
Икона Божьей матери Казанской
Хранит любовь, тепло и счастье в нем.
Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru