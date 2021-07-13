Новинки русского кино 2021 года: 5 нестыдных фильмов
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Новинки русского кино 2021 года: 5 нестыдных фильмов

1:00:267/13/2021,Мария РодченковаФото: баннер фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер»
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В первой половине этого года на экраны вышло несколько примечательных русских фильмов, которые скрасят не один летний вечер. 5 лучших кинолент в разных жанрах - в нашем материале. 

“Белый снег” придется по душе тем, кто любит спортивные драмы и фильмы, основанные на реальных событиях
“Белый снег” придется по душе тем, кто любит спортивные драмы и фильмы, основанные на реальных событиях

В первой половине этого года на экраны вышло несколько примечательных русских фильмов, которые скрасят не один летний вечер. 5 лучших кинолент в разных жанрах - в нашем материале. 

Белый снег

Жанры: биография, драма, спорт.

Фильм рассказывает реальную историю российской лыжницы, которая в 1997 году на Олимпиаде сумела завоевать пять золотых медалей из возможных пяти. Тогда для нашей сборной это было триумфом, однако в ленте показывается и то, как спортсменка шла к этой победе, сумела стать звездой мирового спорта и насколько тернистым был ее путь. 

“Белый снег” придется по душе тем, кто любит спортивные драмы и фильмы, основанные на реальных событиях. Кроме этого, в центре сюжета здесь сильная, волевая женщина, которая на пути к мечте готова свернуть горы и вытерпеть любую боль. В фильме хорошо показана тема жестокости профессионального спорта, но про женщин-спортсменок отечественного кино очень мало. 

Северный ветер

Жанры: драма.

Эту зимнюю фантасмагорию сняла сама Рената Литвинова, да и еще сценарий написала. Действие картины развивается на Севере, где всем правят женщины одного могущественного клана. По традиции женщины и их родные встречаются за столом в новогоднюю ночь, но этой идиллии придет конец. Все изменится, когда невеста сына главной героини внезапно погибает, что приносит хаос в большую семью, а затем и во весь остальной мир. 

“Северный ветер” - это очень необычная картина, которая приправлена легкой фантастикой и больше похожа на театральную постановку. У нее красивая картинка, локации, а также музыка, которую лично написала Земфира. Главную героиню играет сама Рената Летвинова, поэтому всем любителям этого тандема фильм смотреть стоит. Также интересно понаблюдать историю о матриархате и его разрушении. 

Иваново счастье

Жанры: драма, комедия мелодрама. 

По сюжету главный герой фильма по определенным обстоятельствам должен преодолеть расстояние примерно в 9 тысяч километров, чтобы попасть домой. По мере его путешествия, он встречается и общается с разными людьми, которые делятся своими такими простыми, но жизненными историями о надежде, вере, и, конечно же, любви. 

Эта кинолента получилась очень душевной, светлой, доброй и простой, без претенциозности. В ней есть русская душа и показана многогранность и многонациональность нашей большой страны. В каждой истории или человеке можно увидеть чуточку себя, понять их и сопоставить жизненный опыт. И хотя герои фильма совсем обычные люди, так становится проще стать на их место, радоваться или плакать вместе с ними. “Иваново счастье” - очень искренний и спокойный фильм в котором показана вся Россия. 

Сахаров

Жанры: биография, драма. 

“Сахаров” рассказывает о жизни легендарного ученого и академика, лауреата Нобелевской премии, прославившегося в прошлом веке на весь мир созданием водородной бомбы. У него была нелегкая судьба, потому что позже из-за его высказываний Сахарова лишат всех званий и вышлют из столицы. Несмотря на то, что ученый был создателем водородной бомбы, он прославился и тем, что выступал против ядерного оружия, а также вел активную правозащитную деятельность - писал о репрессиях и правах человека в СССР, за что подвергался травле. 

Картина будет интересна любителям биографических фильмов и реалистичных драм. “Сахаров” получился довольно необычным в том плане, что был снят от лица главного героя и показывает, как сильно изменились взгляды ученого по мере личностного роста. Это некий диалог с совестью, где Сахаров, создатель одного из самых опасных в мире оружий, приходит к полному отрицанию его. 

Майор Гром: Чумной Доктор

Жанры: криминал, детектив, боевик, комедия. 

Если вы еще не смотрели этот нашумевший фильм, то следует обратить внимание, потому что адаптации комиксов в отечественном кино снимают редко. По сюжету майор по фамилии Гром считается грозой Санкт-Петербурга и известен на весь город за свою решительность, неподкупность, силу и аналитический склад ума. Он всегда на стороне закона и нетерпеливо относится к любым преступникам. Однажда в городе появляется загадочный человек в маске Чумного Доктора и решает очистить его, убивая преступников. Тут то и начинается противостояние двух неординарных людей. 

“Майор Гром” - это неплохой боевик, в котором уживаются еще и комедия и детектив, за счет чего фильм становится только более захватывающим. У него красивая картинка, экшн-сцены сняты не хуже, чем в Голливуде, да и музыкальное сопровождение не разочаровывает.

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новинки русского кино -2021Белый снегИваново счастьеСеверный ветерСахаровМайор Гром: Чумной Доктор
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