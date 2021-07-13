У трех знаков зодиака началась отличная неделя с 12 июля 2021 года

Есть хорошие недели, а затем есть отличные недели, и неделя 12 июля будет чертовски прекрасным временем для трех знаков зодиака.
Три знака зодиака - Овен, Лев и Скорпион - это те, у кого будет отличная неделя, начиная с 12 июля, и у нас есть много хороших вещей.
Благодаря тому, что Меркьюри только что вошел в Рак, 11 июля мы все можем пережить несколько глубоких разговоров, сопровождаемых глубокими мыслями, пишет https://www.yourtango.com
На этой неделе мы собираемся поделиться секретами вместе с крупными открытиями; это неделя, когда мы узнаем что-то о ком-то, кого мы знаем ... будем ли мы шокированы и ошеломлены, или мы просто признаем эту «обновку» и пойдем своим веселым путем?
У нас есть комета Хирон, которую ласково называют «Раненый воин» или «Раненый целитель», летящая по небу и ретроградная в Овне в четверг, 15 июля.
Это событие может вызвать старые воспоминания, в которых мы вынуждены смотреть на старые боли, чтобы взвесить их ценность и отбросить, если сочтем их недостойными.
Такое событие может сделать человека очень интроспективным - это помогает протянуть руку и поговорить с кем-то, будь то друг или терапевт.
На этой неделе мы также будем работать над той горечью, которую мы можем носить с собой, так как процесс исцеления, как правило, медленный, хотя и тщательный.
Так что будьте готовы откопать старые воспоминания и прошлые обиды - но имейте в виду, что если вы собираетесь «эксгумировать» обидные чувства, им также нужно указать дверь.
Мы можем сделать это? Да мы можем.
Знаки зодиака, у которых будет отличная неделя с 12 по 18 июля 2021 года:
Овен (21 марта - 19 апреля)Вы можете только так много размышлять и перебирать плохие воспоминания, прежде чем просто поднять руки вверх и крикнуть: «СДЕЛАНО!»
Так и есть для тебя, Овен. Хирон вытаскивает плохие вещи, поэтому вы признаете это и двигаетесь дальше.
Вы не собираетесь ждать, пока весь каталог болезненных воспоминаний разольется по всему обеденному столу; нет, на самом деле, вы на два шага впереди игры, поэтому эта неделя будет для вас отличной.
Пусть другие «обрабатывают» и «размышляют» - это круто, но это просто не то, чем вы хотите заниматься всю неделю.
Понедельник начнется с новых тяжеловесов и, возможно, даже разговора или двух, которые вам действительно не нравились, и тем не менее - весь этот негатив, похоже, работает на вас.
Это подталкивает вас к желанию позитива настолько, что вы берете всю эту целительную энергию и фактически исцеляетесь.
Да, вы не зритель, вы участник, и если Хирон заставляет нас думать и размышлять, тогда Овен берет этот транзит Хирона и делает его своим. Ты правишь неделей, Овен. Проблемы? Мех, это в прошлом!
Лев (23 июля - 22 августа)
Ничто не остановит тебя на этой неделе, Лео, и это потому, что ты принял сознательное решение игнорировать практически все и позволить жизни разыграться по-твоему.
Такое поведение может усугубить вашу семью и ваших коллег, но когда вы чувствуете, что заслуживаете немного счастья - вы его получаете, и вы делаете это по-своему, что подразумевает, что вы должны оставаться дома, бездельничать и много чего делать. ничего такого. Тебе повезло - тебе , так сказать, сходит с рук убийство.
Это неделя, когда быть Львом окупается, поскольку Лев, как правило, крупный и ответственный.
Это означает, что вы знаете, что не застрахованы от проблем, которые могут возникнуть, когда Хирон влияет на нас, но вы используете эти проблемы, чтобы получить то, что хотите.
Например, вы помните что-то или кого-то, кто сделал вам что-то плохое в далеком прошлом.
Итак, по-вашему, Лев, вместо того, чтобы превращать их в знаменитостей (как мы обычно делаем с людьми, которые нас подавляют), вы думаете об этом человеке сейчас как о вехе; то, что нужно оставить в прошлом, чтобы отойти от него.
Никто не понимает, как вы можете так хорошо справляться с болью прошлого, но это часть благословения Льва; вы, ребята, продолжайте.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Вы всегда доверяли своей интуиции, но на этой неделе вы будете гореть, когда дело касается интуиции и выполнения того, что вам велит сердце.
Это прошлое событие «Меркурий в раке» действительно заставило вас задуматься ... вы осознали что-то в своей жизни, которое почти захватывает ваш разум, и вы знаете, что это означает, что есть что-то, что можно послушать - но что?
На этой неделе вы испытаете откровение, благодаря Хирону, и оно может изменить вас - к лучшему.
К тому же такая простая вещь, и тем не менее, вы никогда раньше этого не видели.
Это не то, чем вы делитесь с другими; это личное и глубоко личное, что делает его еще более особенным, когда вы понимаете, что с ним делать.
Знайте: эта неделя будет замечательной и глубоко раскрывающей, а следующая неделя будет великолепной.
Это может стать началом чего-то позитивного, выдающегося и постоянного для вас.