Высокое кровяное давление: признаки, риски, лечение и профилактика

Высокое кровяное давление или гипертония редко проявляются заметными симптомами. Но если его не лечить, это увеличивает риск серьезных проблем, таких как сердечные приступы и инсульты.
Около трети взрослых в Великобритании имеют высокое кровяное давление, хотя многие этого не осознают.
Единственный способ узнать, высокое ли у вас артериальное давление, - это проверить свое артериальное давление.
Что такое высокое кровяное давление?
Артериальное давление записывается двумя числами. Систолическое давление (большее число) - это сила, с которой ваше сердце качает кровь по вашему телу.
Диастолическое давление (меньшее число) - это сопротивление кровотоку в кровеносных сосудах.
Оба они измеряются в миллиметрах ртутного столба (мм рт. Ст.).
В качестве общего руководства:
- высокое кровяное давление считается 140/90 мм рт. ст. или выше (или 150/90 мм рт. ст. или выше, если вам больше 80 лет)
- идеальным артериальным давлением обычно считается от 90/60 мм рт. ст. до 120/80 мм рт. ст.
Показания артериального давления от 120/80 до 140/90 мм рт.ст. могут означать, что вы подвержены риску развития высокого кровяного давления, если не примете меры, чтобы держать его под контролем.
Артериальное давление у всех будет немного разным. То, что для вас считается низким или высоким, может быть нормальным для кого-то другого.
Риски повышенного артериального давления
Если у вас слишком высокое кровяное давление, это создает дополнительную нагрузку на ваши кровеносные сосуды, сердце и другие органы, такие как мозг, почки и глаза.
Постоянное высокое кровяное давление может увеличить риск ряда серьезных и потенциально опасных для жизни состояний, таких как:
- болезнь сердца
- сердечные приступы
- удары
- сердечная недостаточность
- заболевание периферических артерий
- аневризмы аорты
- болезнь почек
- сосудистая деменция
Если у вас высокое кровяное давление, даже небольшое его снижение может помочь снизить риск этих заболеваний.
Проверьте свое кровяное давление
Единственный способ узнать, есть ли у вас высокое кровяное давление, - это пройти тест на кровяное давление.
Всем взрослым старше 40 лет рекомендуется проверять артериальное давление не реже одного раза в 5 лет.
Сделать это легко, и это может спасти вам жизнь.
Вы можете проверить свое кровяное давление в нескольких местах, в том числе:
- на приеме у вашего терапевта
- в некоторых аптеках
- как часть вашей проверки состояния здоровья NHS
- на некоторых рабочих местах
Вы также можете самостоятельно проверить свое кровяное давление с помощью домашнего тонометра.
Вещи, которые могут увеличить риск повышения артериального давления
Не всегда ясно, что вызывает высокое кровяное давление, но есть вещи, которые могут увеличить ваш риск.
Вы можете подвергнуться большему риску, если:
- имеют избыточный вес
- ешьте слишком много соли и не ешьте достаточно фруктов и овощей
- не делай достаточно упражнений
- пить слишком много алкоголя или кофе (или других напитков на основе кофеина)
- курить
- не выспались или были нарушены сон
- старше 65 лет
- есть родственник с высоким кровяным давлением
- чернокожего африканца или чернокожего карибского происхождения
- жить в неблагополучном районе
Внесение изменений в здоровый образ жизни иногда может помочь снизить ваши шансы на повышение артериального давления и помочь снизить артериальное давление, если оно уже высокое
Лечение повышенного артериального давления
Врачи могут помочь вам поддерживать кровяное давление на безопасном уровне, используя:
- изменения образа жизни
- лекарства
То, что работает лучше всего, у каждого человека разное.
Поговорите со своим врачом, чтобы помочь вам определиться с лечением.
Эта помощь пациенту в принятии решения (PDF, 132 КБ) также может помочь вам понять варианты лечения.
Изменения образа жизни для снижения артериального давления
Эти изменения в образе жизни могут помочь предотвратить и снизить высокое кровяное давление:
- уменьшите количество потребляемой соли и соблюдайте в целом здоровую диету
- сократить употребление алкоголя
- похудеть, если у тебя избыточный вес
- регулярно заниматься спортом
- сократить потребление кофеина
- не кури
Некоторым людям с высоким кровяным давлением может также потребоваться прием одного или нескольких лекарств, чтобы их кровяное давление не становилось слишком высоким.
Лекарства от повышенного давления
Если вам поставили диагноз «высокое кровяное давление», врач может порекомендовать принять одно или несколько лекарств, чтобы держать его под контролем.
Они выпускаются в виде таблеток, и обычно их нужно принимать один раз в день.
Общие лекарства от артериального давления включают:
- Ингибиторы АПФ - такие как эналаприл , лизиноприл , периндоприл и рамиприл.
- блокаторы рецепторов ангиотензина-2 (БРА) - такие как кандесартан , ирбесартан , лозартан , валсартан и олмесартан
- блокаторы кальциевых каналов - такие как амлодипин , фелодипин и нифедипин или дилтиазем и верапамил
- диуретики - такие как индапамид и бендрофлуметиазид
- бета-блокаторы - такие как атенолол и бисопролол
- альфа-блокаторы - такие как доксазозин
- другие диуретики - такие как амилорид и спиронолактон
Рекомендуемое вам лекарство будет зависеть от таких вещей, как ваше кровяное давление, ваш возраст и этническая принадлежность.
Посоветуйтесь с врачом при приеме любых лекарств.