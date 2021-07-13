Кастрация продлевает жизнь мужчинам: новое исследование
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Кастрация продлевает жизнь мужчинам: новое исследование

4:00:117/13/2021Фото: https://pixnio.com/
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И фермеры, и ученые уже давно знают, что кастрированные самцы овец живут в среднем намного дольше, чем их неповрежденные собратья.

Мужские гормоны играют роль в ускорении биологического старения
Мужские гормоны играют роль в ускорении биологического старения

Исследование показало , что кастрированные самцы овец могут жить на 60 процентов дольше, чем их неповрежденные собратья, за счет замедления старения ДНК.

И даже возможно, что удаление семенников может иметь те же преимущества и для мужчин, предположили исследователи из Университета Отаго, пишет https://www.dailymail.co.uk/

Хорошо известно, что женщины и овцы, как правило, переживают мужчин и баранов соответственно, и новые данные проливают свет на роль мужских гормонов в этом явлении.
Наряду с этим команда заявила, что используемые ими методы могут быть применены, чтобы позволить фермерам определять, какие овцы будут жить дольше и, соответственно, быть более продуктивными.

Он также может предоставить основанные на анализе ДНК средства, позволяющие определить, когда мясо, продаваемое в супермаркете как сочная баранина, на самом деле является замаскированной бараниной.

Исследование было проведено эпигенетиком Викторией Сагру из Университета Отаго, Новая Зеландия, и ее коллегами.


«И фермеры, и ученые уже давно знают, что кастрированные самцы овец живут в среднем намного дольше, чем их неповрежденные собратья», - пояснила г-жа Сагрю.


«Тем не менее, это первый раз, когда кто-то смотрит на ДНК, чтобы увидеть, не замедляется ли она стареет».


Чтобы сравнить, как стареет ДНК у разных овец, команда создала так называемые эпигенетические часы для животного, которые служат мерой биологического старения на основе наличия химических меток, известных как метильные группы.


После того, как они проанализировали большое количество животных, чтобы откалибровать их часы, команда смогла сравнить возраст кастрированных и интактных самцов.


Они обнаружили, что, по сути, эпигенетические часы кастрированных овец - или «мушек», как их называют фермеры, - тикают медленнее, чем неповрежденные бараны.


«Мы разработали способ измерения биологического возраста у широкого круга млекопитающих», - добавил автор статьи и изобретатель эпигенетических часов Стив Хорват из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.


«На данный момент мы изучили более 200 видов и обнаружили удивительную общность в том, как стареют животные.


«Но исследование овец было уникальным в том смысле, что в нем конкретно выделено влияние мужских гормонов на старение».


По словам руководителя исследования и специалиста по эпигенетике Тима Хора из Университета Отаго, полученные данные могут помочь проложить путь к новым исследованиям механизмов, лежащих в основе ускоренного старения мужчин.


«Мы обнаружили, что у самцов и самок очень разные модели старения ДНК у овец - и что, несмотря на то, что они были самцами, кастраты (овцы) обладали очень женскими характеристиками на определенных участках ДНК», - пояснил доктор Хор.


«Интересно, что те участки, которые наиболее подвержены кастрации, также связываются с рецепторами мужских гормонов у людей с гораздо большей скоростью, чем мы могли бы случайно ожидать.


«Это обеспечивает четкую связь между кастрацией, мужскими гормонами и половыми различиями в старении ДНК».


Чтобы изучить влияние мужских гормонов на ткани, команда затем изучила мышей, обнаружив большие различия между структурами ДНК у самцов и самок мышей в тканях, где обнаружены рецепторы мужских гормонов (например, в коже, мозге и почках).


Напротив, они обнаружили, что ткани без экспрессии рецепторов мужских гормонов имеют тенденцию быть одинаковыми как у самцов, так и у самок мышей.


«Большинство исследователей используют кровь для измерения биологического возраста, и мы сделали это и для овец; однако мы обнаружили в ДНК овец специфические для пола эффекты старения не в крови, а в коже », - сказал д-р Хор.


Он добавил, что «это, по-видимому, верно и для мышей, у нас были данные из многих тканей, как у самцов, так и у самок».


Полные результаты исследования были опубликованы в журнале eLife .


СРЕДНЯЯ ЖИЗНЬ ВО ВСЕМ МИРЕ


  • Япония - 84,3 года
  • Австралия - 83 года
  • Франция 82,5 года
  • Канада - 82,2 года
  • Великобритания - 81,4 года
  • США - 78,5 лет
  • Сомали - 56,6 года



  • Мир - 73,3 года
  • Европа - 78,2 года
  • Западная часть Тихого океана - 77,7 года
  • Америка - 77,2 года
  • Юго-Восточная Азия - 71,4 года
  • Восточное Средиземноморье - 69,7 года
  • Африка - 64,5 года

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