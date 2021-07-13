Как выращивать сладкий картофель: главные советы и рекомендации для огорода
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Как выращивать сладкий картофель: главные советы и рекомендации для огорода

5:00:557/13/2021Фото: pixabay
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Сладкий картофель хорошо растет на солнце на плодородной, хорошо дренированной почве, он предпочитает кислую или нейтральную почву.

Сладкий картофель сложно выращивать в холодном климате, но если вы сможете защитить его от мороза, вы сможете насладиться этими вкусными овощами
Сладкий картофель сложно выращивать в холодном климате, но если вы сможете защитить его от мороза, вы сможете насладиться этими вкусными овощами

Сладкий картофель уже давно считается суперпродуктом среди тех, кто заботится о своем здоровье. Так как же вырастить эти вкусные корневые овощи?

Сладкий картофель содержит высокий уровень витаминов А, С и антиоксидантов по сравнению с обычным картофелем. Не говоря уже о том, что у них более низкий гликемический индекс, чем у обычного картофеля, что означает, что они с меньшей вероятностью вызовут скачок сахара в крови, что идеально подходит для тех, кто беспокоится о своем потреблении сахара.

Эти корнеплоды уже давно выращивают в более теплом климате, пишет https://www.express.co.uk

В последние годы их популярность в Европе резко возросла благодаря более выносливым сортам и выращиванию этих овощей под защитой, что позволяет британцам выращивать эту культуру дома.

Легко увидеть привлекательность этого восхитительного урожая, от ароматного картофеля в мундире до вкусных чипсов. Этот универсальный овощ можно использовать множеством способов.

Сладкий картофель сложно выращивать в холодном климате, но если вы сможете защитить его от мороза, вы сможете насладиться этими вкусными овощами.


Как выращивать сладкий картофель

Сладкий картофель лучше всего выращивать из черенков или с растений, перезимовавших в помещении.


Вы можете выращивать их из купленных в магазине клубней, но они могут быть менее морозостойкими и непригодными для выращивания на открытом воздухе.


Самый простой способ стимулировать рост клубней - это положить их в сушильный шкаф или другое подходящее теплое и сухое место, например, в теплый размножитель.


Когда побеги вырастут до двух-трех дюймов в длину, удалите их острым стерилизованным ножом.


Поместите их в небольшие горшки с компостом и укорените их с помощью пропагатора.


Если вы используете черенки перезимовавших растений, обращайтесь с черенками точно так же.


Сладкий картофель не вынослив и выйдет из строя, если станет слишком холодным


Даже побеги и листья в готовом виде можно использовать в качестве альтернативы шпинату.

Вам нужно будет выращивать их в теплых безморозных условиях в течение 3 или более недель, пока они не приживутся.


Поэтому лучше всего сажать их в марте или апреле, готовые к сбору урожая, в период с августа по октябрь, чтобы гарантировать, что любые похолодания не повлияют на них.


После того, как они прижились и исчезнет весь риск заморозков, вам нужно будет постепенно акклиматизировать растения на открытом воздухе, прежде чем их пересаживать.


Как выращивать растения на открытом воздухе

Сладкий картофель хорошо растет на солнце на плодородной, хорошо дренированной почве, он предпочитает кислую или нейтральную почву.


Выращивайте сладкий картофель на расстоянии 30 см друг от друга, оставляя 75 см между каждым рядом.

Сладкому картофелю нужна высокая температура от 21 до 26 ° C, британское лето обычно не обеспечивает такой теплой погоды.

Лучше всего выращивать сладкий картофель в теплицах или под навесами, если вы живете в особенно холодных регионах.

В более теплых местах вы можете попробовать посадить их на открытом воздухе, если вы все же решите пойти по этому пути, убедитесь, что вы посадили их через лист черного полиэтилена и накрыли их флисовыми или пластиковыми колпачками, чтобы повысить температуру.

Не забывайте регулярно поливать растения сладкого картофеля, ваши вкусные овощи должны быть готовы к сбору урожая через 12-16 недель после посадки.

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