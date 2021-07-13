Можно ли работать в огороде 13 июля на церковный праздник День 12 апостолов?
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Можно ли работать в огороде 13 июля на церковный праздник День 12 апостолов?

10:40:287/13/2021Фото: pixabay
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Сегодня очень важно помириться с теми, с кем испорчены ваши отношения, попросить прощения самим, а также простить своих обидчиков, даже если они не нашли в себе силы попросить у вас прощения.

апостолы
Этот день называют днем прощения

13 июля ежегодно отмечается народно-православный праздник с правильным названием Собор двенадцати апостолов. В народе день просто называют день Двенадцати апостолов.

Сегодня, после празднования Петра и Павла, принято было почитать всех первых учеников Христа, которых было двенадцать. Они были не только учениками Иисуса, но и его последователями.

После сошествия Святого Духа все они проповедовали христианство в разных уголках мира.

В этот праздник принято посещать церковь, молиться, ставить свечи апостолам и просить их о покровительстве. День посвящали заботе о ближних, не только членов своей семьи и родственников, но и обо всех тех, кому нужна помощь.

Сегодня очень важно помириться с теми, с кем испорчены ваши отношения, попросить прощения самим, а также простить своих обидчиков, даже если они не нашли в себе силы попросить у вас прощения.

В народе было принято в этот праздник красить яйца золотистый цвет. В качестве красителя брали шелуху от лука или листья березы. Крашеными яйцами принято было обмениваться, а также преподносить их в дар. На стол преимущественно готовили яичные блюда.

С этого дня начинались интенсивные сенокосы , а на праздник надевали красивые одежды.

Запрета на работу в этот день не существовало, можно было заниматься как домашними делами, так и работами на огороде.

Строго запрещалось сегодня испытывать негативные эмоции, обижать кого бы то ни было, не разрешалось употреблять алкоголь.

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