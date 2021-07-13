В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:Всем доброго времени суток, мне недавно изменил мой парень в сауне. Он говорит, что не изменял. Я не знаю, что делать? Хочу уйти от него, но некуда. Можно совет. У меня ребёнок от первого брака.
Мне недавно изменил мой парень в сауне. Что делать?
9:50:517/13/2021
Он говорит, что не изменял.
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