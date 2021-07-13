Можно ли ходить на кладбище 13 июля в православный праздник 12 апостолов?
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Можно ли ходить на кладбище 13 июля в православный праздник 12 апостолов?

11:20:077/13/2021Фото: pixabay
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Первый состав 12-ти апостолов менялся. После предательства Иуды на его место жребием был выбран апостол Матфий.

ангел
При посещении кладбища нельзя устраивать там трапезы

Как вы знаете, 12 июля ежегодно отмечается день памяти первоверховных апостолов Иисуса Христа - Петра и Павла. Буквально на следующий день в православной церкви празднуется Собор 12 апостолов.

Этот день посвящен особому чествованию первых двенадцати учеников Иисуса Христа. Все они посвятили себя служению Иисусу Христу, а после того как как Учителя на земле не стало, апостолами была основана христианская церковь путем распространения христианства по всей земле.

11 из 12 апостолов приняли смерть за веру в Христа. Дожил до глубокой старости и умер своей смертью только Иоанн Богослов.

Первый состав 12-ти апостолов менялся. После предательства Иуды на его место жребием был выбран апостол Матфий. Позже к числе апостолов примкнули еще 70 человек - все они радели за христианскую веру.

В церквях сегодня проводятся особые службы, посетить которые желательно каждому верующему человеку. В храме можно помолиться апостолам, попросить их о помощи и покровительстве, прочесть молитвы о своих насущных проблемах.

Поскольку запрета на поминовение в этот день нет, то после службы можно прочитать поминальные молитвы за души тех усопших, которые были вам близки или были вашими родными.

Можно подать записки с именами об упокоении, заказать молебен, панихиду или сорокоуст. Можно поставить свечи за упокой, а после всего, если позволяет время, можно посетить и места захоронения своих близких.

Священники напоминают, что душе умершего нужна только ваша молитва и память. На кладбище нельзя приносить продукты питания, особенно запрещено приносить алкоголь и сигареты. Любые поминальные трапезы можно устраивать только дома.

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