Можно ли ходить на кладбище 13 июля в православный праздник 12 апостолов?

Как вы знаете, 12 июля ежегодно отмечается день памяти первоверховных апостолов Иисуса Христа - Петра и Павла. Буквально на следующий день в православной церкви празднуется Собор 12 апостолов.
Этот день посвящен особому чествованию первых двенадцати учеников Иисуса Христа. Все они посвятили себя служению Иисусу Христу, а после того как как Учителя на земле не стало, апостолами была основана христианская церковь путем распространения христианства по всей земле.
11 из 12 апостолов приняли смерть за веру в Христа. Дожил до глубокой старости и умер своей смертью только Иоанн Богослов.
Первый состав 12-ти апостолов менялся. После предательства Иуды на его место жребием был выбран апостол Матфий. Позже к числе апостолов примкнули еще 70 человек - все они радели за христианскую веру.
В церквях сегодня проводятся особые службы, посетить которые желательно каждому верующему человеку. В храме можно помолиться апостолам, попросить их о помощи и покровительстве, прочесть молитвы о своих насущных проблемах.
Поскольку запрета на поминовение в этот день нет, то после службы можно прочитать поминальные молитвы за души тех усопших, которые были вам близки или были вашими родными.
Можно подать записки с именами об упокоении, заказать молебен, панихиду или сорокоуст. Можно поставить свечи за упокой, а после всего, если позволяет время, можно посетить и места захоронения своих близких.
Священники напоминают, что душе умершего нужна только ваша молитва и память. На кладбище нельзя приносить продукты питания, особенно запрещено приносить алкоголь и сигареты. Любые поминальные трапезы можно устраивать только дома.