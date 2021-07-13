Требуются каменщики, стропальщики в Бердске
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Требуются каменщики, стропальщики в Бердске

10:19:557/13/2021Фото: "Курьер.Среда.Бердск"
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Требуются сотрудники в строительную организацию.

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