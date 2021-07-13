На видео попал момент смерти мотоциклиста на Suzuki TL1000S у Речного вокзала Новосибирска: Его случайно задавила фура MAN
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На видео попал момент смерти мотоциклиста на Suzuki TL1000S у Речного вокзала Новосибирска: Его случайно задавила фура MAN

10:32:477/13/2021Фото: АСТ-54
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Мужчина скончался на месте от тяжелейших травм.

Мужчину раздавил тягач

В социальных сетях появилось видео момента смертельного ДТП, которое произошло сегодня утром на улице Большевистской в Новосибирске. Его прислал один из подписчиков паблика АСТ-54 в социальной сети Вконтакте. На кадрах видно, как мотоциклист падает. А тягач наезжает на него задними колесами.

Напомним, около восьми утра на мужчина 1971 года рождения находился за рулем тягача MAN и ехал по 2 полосе улицы Большевистской со стороны Речного вокзала, в сторону Днепрогэсовской. У дома №103 по Большевистской мотоцикл Сузуки TL1000S, за рулем которого находился водитель 1974 года рождения, который ехал в попутном направлении, но в третьей полосе внезапно упал. Водитель большегруза не заметил его и наехал на водителя задними колесами.

К сожалению, водитель мотоцикла погиб на месте – он получил травмы, не совместимые с жизнью. На месте работают сотрудники полиции. Они выясняют все подробности и причины ДТП.

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смертельная аварияДТПтягач раздавил мотоциклиста
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