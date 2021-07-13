От жуткого запаха тухлятины задыхаются жители 5-ки на ул. Красный Сокол Бердска: Соседи беспокоятся за старушку, а полиция не едет
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

От жуткого запаха тухлятины задыхаются жители 5-ки на ул. Красный Сокол Бердска: Соседи беспокоятся за старушку, а полиция не едет

11:42:497/13/2021,София МальцеваФото: emigrants.life
0

"Прихожу вечером с работы, а в подъезде сильно пахнет тухлым, на моем 4 этаже летают мухи. В соседней квартире живёт одинокая женщина за 70. И я поняла, что её не видела очень давно", - рассказывает Наталья.

В этот раз газетка в двери торчит больше недели

В редакцию “Курьер. Среда. Бердск” обратилась жительница Бердска, обеспокоенная сильным тухлым запахом и летающими мухами на своей лестничной площадке. Наталья не может дозвониться до полиции. При этом запах только усиливается.

- Прихожу вечером с работы, а в подъезде сильно пахнет тухлым, на моем 4 этаже, летают мухи. В соседней квартире живёт одинокая женщина за 70. И я поняла, что её не видела очень давно, - рассказывает Наталья, жительница одной из пятиэтажек на улице Красный Сокол.

Несмотря на редкие встречи, бердчанка все-равно ее видела чаще, чем в этот раз. Еще, что немаловажно, пенсионерка всегда забирает свою почту. А в этот раз газетка в двери торчит больше недели.

- У нее вроде какая-то племянница есть, а где она - никто не знает. Ей где-то за 70. Вонь стоит мухи летают, соседка через стенку, в пятиэтажке обычной. Я живу в трешке, а она в однокомнатной, - добавляет Наталья в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 13 июля.

Жительница пятиэтажки и ее соседи звонили в полицию. Но так и не смогли дозвониться. На звонки никто не отвечает.

- До сих пор полиция не приехала. Мы звонили в полицию 12 июля, вечером. Трубку так никто и не взял. Дозвонилась только до МЧС, они сказали, что передали в полицию. Но так никто и не приехал.

Руководство МВД случай не прокомментировало.

Умер участник «Голос. Дети»: шансов выжить небыло
Перенес COVID легко, а потом умер: детали смерти Меньшова
Минздрав РФ сделал предупреждение всем привитым «Спутником V»
Всех привитых «Спутником V» предупредили: что их может ожидать
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Два города РФ ввели запрет на выход из дома без вакцинации
После поражения в Евро-2020 Англия сделала важное заявление
Наступил опасный этап пандемии коронавируса: врач не стал молчать
Люди стали свидетелями: что сделала дочь меньшова над гробом отца
соседкатухлый запаходинокая бабушкане может дозвониться до полиции
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Бабушка жива?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

От удара молнии погибли 11 человек во время селфи
11:25:32 7/13/2021
От удара молнии погибли 11 человек во время селфи
Можно ли ходить на кладбище 13 июля в православный праздник 12 апостолов?
11:20:07 7/13/2021
Можно ли ходить на кладбище 13 июля в православный праздник 12 апостолов?
В "большой двадцатке" поддержали налог на доходы транснациональных компаний
11:19:32 7/13/2021
В "большой двадцатке" поддержали налог на доходы транснациональных компаний
Россиянам поднимут зарплату на 5000 рублей
11:01:40 7/13/2021
Россиянам поднимут зарплату на 5000 рублей
Можно ли работать в огороде 13 июля на церковный праздник День 12 апостолов?
10:40:28 7/13/2021
Можно ли работать в огороде 13 июля на церковный праздник День 12 апостолов?
На видео попал момент смерти мотоциклиста на Suzuki TL1000S у Речного вокзала Новосибирска: Его случайно задавила фура MAN
10:32:47 7/13/2021
На видео попал момент смерти мотоциклиста на Suzuki TL1000S у Речного вокзала Новосибирска: Его случайно задавила фура MAN
Гороскоп на 14 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
10:20:44 7/13/2021
Гороскоп на 14 июля 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
БердскТребуются каменщики, стропальщики в Бердске
10:19:55 7/13/2021
Требуются каменщики, стропальщики в Бердске
Из исправительной колонии строгого режима №8 сбежали двое заключенных в Новосибирске
10:19:50 7/13/2021
Из исправительной колонии строгого режима №8 сбежали двое заключенных в Новосибирске
В Приморье в многоэтажном доме прогремел взрыв. Есть пострадавшие
10:00:26 7/13/2021
В Приморье в многоэтажном доме прогремел взрыв. Есть пострадавшие