От жуткого запаха тухлятины задыхаются жители 5-ки на ул. Красный Сокол Бердска: Соседи беспокоятся за старушку, а полиция не едет

В редакцию “Курьер. Среда. Бердск” обратилась жительница Бердска, обеспокоенная сильным тухлым запахом и летающими мухами на своей лестничной площадке. Наталья не может дозвониться до полиции. При этом запах только усиливается.
- Прихожу вечером с работы, а в подъезде сильно пахнет тухлым, на моем 4 этаже, летают мухи. В соседней квартире живёт одинокая женщина за 70. И я поняла, что её не видела очень давно, - рассказывает Наталья, жительница одной из пятиэтажек на улице Красный Сокол.
Несмотря на редкие встречи, бердчанка все-равно ее видела чаще, чем в этот раз. Еще, что немаловажно, пенсионерка всегда забирает свою почту. А в этот раз газетка в двери торчит больше недели.
- У нее вроде какая-то племянница есть, а где она - никто не знает. Ей где-то за 70. Вонь стоит мухи летают, соседка через стенку, в пятиэтажке обычной. Я живу в трешке, а она в однокомнатной, - добавляет Наталья в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 13 июля.
Жительница пятиэтажки и ее соседи звонили в полицию. Но так и не смогли дозвониться. На звонки никто не отвечает.
- До сих пор полиция не приехала. Мы звонили в полицию 12 июля, вечером. Трубку так никто и не взял. Дозвонилась только до МЧС, они сказали, что передали в полицию. Но так никто и не приехал.
Руководство МВД случай не прокомментировало.