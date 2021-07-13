От удара молнии погибли 11 человек во время селфи

В минувшее воскресенье в Индии 11 человек погибли из—за удара молнии. Еще восемь человек получили ранения. Как стало известно, все погибшие и пострадавшие находились на вершине сторожевой башни в городском форте Амбер XII века. И большинство из них делали в тот момент селфи. Очевидно, телефон сработал как громоотвод. Отметим, что погибли в основном, молодые люди.
Примечательно, что с июля по сентябрь в Индии сезон муссонов. И каждый год в это время от удара молний погибает около двух тысяч человек.