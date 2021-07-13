От удара молнии погибли 11 человек во время селфи
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От удара молнии погибли 11 человек во время селфи

11:25:327/13/2021Фото: AP 2021
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Очевидно, телефон сработал как громоотвод.

Молния убила 11 человек

В минувшее воскресенье в Индии 11 человек погибли из—за удара молнии. Еще восемь человек получили ранения. Как стало известно, все погибшие и пострадавшие находились на вершине сторожевой башни в городском форте Амбер XII века. И большинство из них делали в тот момент селфи. Очевидно, телефон сработал как громоотвод. Отметим, что погибли в основном, молодые люди.

Примечательно, что с июля по сентябрь в Индии сезон муссонов. И каждый год в это время от удара молний погибает около двух тысяч человек.

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