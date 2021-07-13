«В борьбе с бедностью у нас побеждает бедность», – прокомментировал ситуацию с благосостоянием россиян лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
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«В борьбе с бедностью у нас побеждает бедность», – прокомментировал ситуацию с благосостоянием россиян лидер фракции «Справедливая Россия» в Государственной Думе РФ Сергей Миронов

2:56:087/13/2021Фото: предоставлено пресс-службой фракции «Справедливая Россия»
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В Новосибирске в рамках рабочего визита состоялась пресс-конференция руководителя фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе РФ Сергея Миронова при участии депутата Государственной думы РФ от Алтайского края Александра Терентьева и депутата Законодательного Собрания НСО Александра Аксененко.

Справедливая Россия
Александр Аксененко и Сергей Миронов на пресс-конференции

Основные проблемы населения, по мнению Сергея Миронова, — бедность и высокий порог выхода на пенсию. В этой связи, основные предложения фракции заключаются в устранении существующей пенсионной реформы и возвращении пенсионного возраста к прежнему нормативу (женщины должны выходить на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 60 лет), а также во введении справедливого базового дохода. Суть последней инициативы заключается в ежемесячной финансовой поддержке в размере 10 тысяч рублей каждого члена семьи с ребёнком/детьми. Сергей Миронов утверждает, что в случае принятия законопроекта о справедливом базовом доходе фракция «Справедливая Россия» готова начать его реализацию с 1 января 2022 года. Для осуществления этой идеи необходимо 7,5 триллионов рублей. Глава партии отмечает, что в России есть несколько источников дохода, позволяющих производить предложенные выплаты: прибыль с продажи углеводорода, отказ от возвращения НДС экспортёрам нефти и газа, ликвидация нормы закупки товаров на государственные и официальные нужды через взаимосвязанные компании.


В ходе пресс-конференции Сергей Миронов акцентировал внимание журналистов на том, что одна из партий Государственной думы мешает продвижению инициатив его фракции: «Мы показываем, где деньги есть, была бы политическая воля, а политическая воля появится, если в Государственной думе не будет монополии "Единой России". А я рассчитываю, что в Государственной думеVIII созыва её (монополии) уже не будет, поэтому вижу перспективы, связанные с новым составом Думы».


Необходимо отметить, что руководитель фракции “Справедливой России” также озвучил предложения, связанные со сферой здравоохранения и образования — ликвидация Федерального фонда обязательного медицинского страхования и отмена Единого государственного экзамена.


Справедливая Россия
Депутат Законодательного Собрания НСО Александр Аксененко

На пресс-конференции журналистами были затронуты вопросы строительства и ремонта автомобильных дорог, а также повышения тарифов ЖКХ. По словам Александра Аксененко, причиной возникновения проблем в дорожной и коммунальной сферах является неравномерное распределение бюджета между центром и регионами. Согласно приведеннымим данным, 50% налогов должно аккумулироваться в центре, 50% — оставаться в регионах. В сегодняшних реалиях соотношение следующее — 70% на 30% (70% уходит в Москву, 30% — остаются в регионах). Интересна предложенная фракцией инициатива: обязать компании, занимающиеся строительством дорог, нести обязательства по их гарантийному обслуживанию в течении 5 лет. Поддерживает Сергея Миронова и депутат Законодательного Собрания НСО Александр Аксененко: «Для Новосибирска проблема дорог является острой. Здесь главный вопрос заключается в недофинансировании. Бюджетный кодекс устроен так, что сначала всё консолидированно уходит в бюджет Москвы, а потом уже распределяется. Это нужно менять, чтобы у регионов была возможность строить дороги. Сейчас муниципалитеты обескровлены, у них нет бюджета».


Пресс-конференция
Приезд в Новосибирскую область лидера фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергея Миронова

При подготовке материала использовались данные сайта "Справедливая Россия".

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