Что нельзя есть в Успенский пост 2021? Детальный календарь питания по дням с 14 по 27 августа
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Что нельзя есть в Успенский пост 2021? Детальный календарь питания по дням с 14 по 27 августа

11:58:347/13/2021Фото: Правмир
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Поскольку на период Успенского поста выпадает ещё один большой праздник - Преображение Господне, то в этот день решается приготовить рыбные блюда. Во все остальные дни послаблений нет.

икона
Успение Богородицы относится к двунадесятым праздникам

Великий двунадесятый праздник, посвященный Успению Богородицы, ежегодно празднуется 28 августа. Перед таким великим праздником для православных верующих устанавливается строгий Успенский пост, который каждый год длится с 14 августа по 27 августа включительно, то есть полных 13 дней.

Этот период поста является таким же строгим, как Великий пост, который идёт перед Светлым Христовым Воскресеньем. По всем требованиям он настолько же строг, как Великий пост, однако отличается от последнего тем, что он не такой длительный.

Изначально этот пост мог иметь разную продолжительность. Для того, кто пропускал Великий пост, его полагалась восполнить через неделю после празднования Троицы. Во время Успенского поста принято усиленно читать молитвы, каноны и акафисты Пресвятой Богородице.

Пищевые ограничения не отличаются от требований Великого поста. Во все дни Успенского поста строго запрещено употреблять мясо в любом его виде, сюда же относятся мясо птицы, любую молочную продукцию, не разрешается употреблять и яйца в любом их виде. Также не разрешается и рыба, но не во все дни.

Поскольку на период Успенского поста выпадает ещё один большой праздник - Преображение Господне, то в этот день решается приготовить рыбные блюда. Во все остальные дни послаблений нет.

Календарь питания успенского поста 2021

Календарь питания на Успенский пост 2021
Календарь питания на Успенский пост 2021

Прежде чем приступать к пищевым ограничениям во время Успенского поста, нужно внимательно отнестись к состоянию своего здоровья. Если вы не являетесь абсолютно здоровым человеком, то не стоит истязать свой организм.

Если ваш лечащий врач говорит о том, что вам нельзя соблюдать диету, то не стоит портить своё здоровье. Ограничения во время поста могут быть не только пищевыми, они могут касаться и вашего пребывания в интернете, в ограничении развлечений, а также в большем времени, которое вы должны провести в молитве и совершая добрые дела.

Строго запрещено во время поста злится, совершать дурные поступки, обижать ближних, отказывать в помощи тем, кто о ней просит. Стоит ограничить развлечения и праздное времяпрепровождение.

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