Опухоль диаметров в восемь сантиметров удалили из челюсти подростка в детской больнице им. Пирогова в Москве

В детской больнице имени Пирогова недавно провели уникальную операцию. Там у подростка удалили опухоль диаметром 8 сантиметров.
Новообразование было обнаружено у ребенка еще 4 год назад и продолжало увеличиваться. Оно вызвало деформацию нижней челюсти, угол которой начал выступать. В итоге. В 14 лет ребенок попал в больницу, где ему сделали необходимые исследования и выяснили, что опухоль доброкачественная. Но она занимала большой объем и тесно примыкало к основанию черепа, где находится много жизненно важных структур и сосудов, что затрудняло проведение операции. Опухоль шла от основания черепа до подчелюстной области, при этом, она активно кровоснабжалась, что крайне опасно при операции.
Был проведен консилиум, где обсудили, как лучше провести вмешательство. Но во время операции выяснилось, что крупные сосуды впадали в вену, которую нельзя перевязывать ни в коем случае, иначе может возникнуть отек головного мозга. Благодаря имеющемуся опыту удаления образований основания черепа, использованию сосудистого клипатора удалось перевязать все питающие сосуды. Медики смогли справиться с ситуацией и удалить образование радикально и максимально щадящим образом.
Операция длилась 3,5 часа. Сейчас подросток чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке.