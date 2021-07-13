Светлые и тайные традиции праздника Ид аль-Адха: Что можно и запрещено делать в особый день

В исламе существует два главных религиозных праздника. Это Ураза-байрам (он отмечался 13 мая) и Курбан-байрам. На арабском языке его название звучит как Ид аль-Адха. В 2021 году это торжество наступит 20 июля.
К этому празднику всегда приурочено окончание хаджа, которое совершают мусульмане обязательно хотя бы один раз в своей жизни. Праздник посвящён древним событиям, которые вспоминают, как пророк Ибрагим с честью и достоинством принял требование Аллаха принести его единственного сына в жертву. Принесения жертвы не состоялось по милости Всевышнего, который в последний момент сделал так, чтобы отец не смог убить своего сына - вместо него на жертвенном камне оказался барашек.
Так праздник напоминает правоверным о преданности Всевышнему, которой должен обладать каждый человек, а также о великой милости и любви Аллаха.
Этот день во всех мусульманских странах является выходным днем. Его празднование продолжается еще три дня. В регионах России, где преимущественно проживают представители ислама, а именно в Адыгее, Карачаево-Черкесии, Башкирии, Татарстане, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, в Крыму и Чечне, этот день также объявлен выходным.
Традиции праздника Курбан-байрам
Основные правила ислама диктуют традиции проведения праздника жертвоприношения.
С самого раннего утра перед началом праздничной молитвы, каждый мусульманин должен полностью помыться, надеть на себя чистые или новые одежды. Женщины тоже могут посещать мечеть, но в их обязанности это не входит, брать детей на праздничную молитву тоже не рекомендуется.
По окончании праздничной молитвы мусульмане поздравляют друг друга и направляются к месту принесения жертвы. В качестве жертвенного животного можно выбрать барана, козу, верблюда или корову. Животное обязательно должно быть молодым, не иметь физических изъянов и каких-либо заболеваний.
Проведение жертвоприношения осуществляется по очень строгим правилам. Запрещено проявлять агрессию по отношению к жертвенном животному. Нельзя чтобы животное видело нож, а также чтобы сам процесс жертвоприношения видели другие животные. Инструмент для жертвоприношения должен быть очень острым, чтобы причинить как можно меньше боли животному.
Сам процесс жертвоприношения также должен проходить по строгим правилам, которые нарушать нельзя. Ранее жертвоприношения проводились во дворах мечетей, однако в последнее время в регионах разрешается выделять специальные площадки, на которых дежурят сотрудники Роспотребнадзора и священнослужители из мечетей. Они наблюдают, чтобы все проходило с соблюдением санитарных требований и по стандартам халяль.
Жертвенное мясо принято делить на три равных части: одна часть обязательно отдаются бедным людям на благотворительность, вторая часть идёт на угощение гостей и родственников, третья часть оставляется для себя и своей семьи.
Есть строгое требование, нарушать которое нельзя, и касается оно жертвенного мяса. Дело в том, что хранить его, замораживать либо продавать, строго запрещено. Всё мясо полагается съесть за три праздничных дня, которые выделены для празднования Курбан-байрама. Нельзя и продавать готовые блюда из мяса.
В дни празднования Курбан-байрама строго запрещено соблюдать пост. Нельзя совершать злые и дурные поступки, ругаться, отказывать в милости и благотворительности, строго запрещено вступать в конфликты и ссоры.