Серьезное ДТП произошло сегодня, 13 июля, в Ставропольском крае. Там столкнулись маршрутка и бронетранспортер. Как стало известно, в результате ДТП погибли два человека. Отмечается, что авария произошла на въезда в Тамбукан, а пассажирский микроавтобус ехал из Пятигорска. В нем было восемь человек – двое из них скончались, остальные серьезно пострадали. В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.Напомним, что сегодня утром в Новосибирске тягач раздавил мотоциклиста, который упал на проезжую часть. Мужчина скончался на месте от тяжелейших травм.
Бронетранспортер влетел в пассажирскую маршрутку в Ставропольском крае. Двое человек погибли
1:21:157/13/2021
Еще шесть человек пострадали.
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