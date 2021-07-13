Кого принято приносить в жертву в Курбан-байрам 20 июля 2021 года? Обычаи мусульманского праздника

Чтобы понять, что за праздник Курбан-байрам, можно обратиться к его переводу. "Курбан" - это жертва, "байрам" - это праздник. То есть праздник жертвоприношения. Это самый значимый в исламе день у всех правоверных мусульман. В текущем году он наступит 20 июля.
Поскольку праздник посвящен совершению жертвоприношения, то расскажем вам подробнее о том, какое животное дозволяется выбирать в качестве жертвенного. Их по правилам всего 8. Это может быть баран, овца, коза, козёл, корова, бык, верблюд или верблюдица. не допускается принесение в жертву других животных.
По требованиям ислама, животное не должно быть слишком маленьким. Возраст животного определяется так: для барана и овцы допустим возраст не старше года и не моложе 6 месяцев, для козы, козла, коровы или быка - возраст долен быть около 2 лет, для верблюда допустим возраст 5 лет.
Животное должно быть крепким и здоровым, не иметь физических изъянов и заболеваний. Строго запрещено выбирать для жертвы беременное животное. В момент жертвоприношения животное не должно страдать и испытывать боли, а сам процесс нельзя, чтобы видели другие животные. Жертвоприношение делается по очень строгим правилам и только способным к этому человеком.
Поскольку одно из намерений в праздник - это отдать треть мяса на благотворительность, то чем крупнее животное, тем лучше. Однако не возбраняется принести в жертву несколько баранов или овец, например. Закалывание нескольких баранов является даже лучшим действием, поскольку считается, что мясо его нежнее и вкуснее, нежели мясо верблюда или коровы, а крови прольется больше. Чем больше жертва - тем больше милости Всевышнего.
Всей действия сопровождаются намерениями и молитвами. Нарушение правил жертвоприношения делают мясо непригодным в пищу, как не соответствующим правилам халяля.