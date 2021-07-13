Беглецов исправительной колонии строгого режима №8 ищут в Новосибирске: В ИК выехала прокуратура
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Беглецов исправительной колонии строгого режима №8 ищут в Новосибирске: В ИК выехала прокуратура

1:27:417/13/2021Фото: соцсети
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Прокуратура начала проверять, как работала колония.

Заключенных ищут по всему городу

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев дал поручение провести проверку по факту побега двух заключенных из исправительной колонии №8 в Новосибирске. В колонию с проверкой выехал заместитель прокурора области Павел Смагоринский.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства при исполнении наказаний в исправительных учреждениях, режима отбывания наказания осужденными в колонии-поселении. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования.

Напомним, из исправительной колонии №8 строгого режима сбежали двое заключенных. Отметим, что учреждение находится на улице Богдана Хмельницкого. Информация о ЧП появилась в социальных сетях, а потом разошлась по чатам поселков, которые располагаются рядом с исправительным учреждением.

— Жителей поселков просят проверить и закрыть все сараи на участках, не выпускать одних детей на улицу, — говорится в сообщении старшей по одному из поселков. Также жители пересылают друг другу номера телефонов, по которым можно сообщить любую информацию, которая поможет поймать беглецов.

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