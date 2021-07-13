Что представляет собой торговая палатка

Преимущество этих объектов заключается в их мобильности, комфортабельности и прочности. Переносить их в разные места достаточно легко, а сборка не составляет труда – достаточно привязать тент к металлическим трубам.
Особенности торговых палатокВодонепроницаемые свойства материалов для изготовления торговых палаток для уличной торговли не позволяют осадкам, например, дождю или снегу, проникнуть внутрь. А поскольку эти материалы еще и имеют свойство отражать свет, они не нагреваются и надежно защищают продавца от перегревания в жару. Для изготовления таких тентов обычно используется поливинилхлоридный материал.
Как металл, так и ткани для изготовления торговых палаток для уличной торговли, отличаются повышенной износоустойчивостью, что сохраняет внешний вид палатки в первоначальном состоянии достаточно длительное время. Многие торговцы на рынках и ярмарках предпочитают оснащать свои точки палатками в виде домиков. В этих палатках предусмотрены дополнительные стенки, которые надежно закрывают продавца и товар от осадков, жары и холода. Торговая палатка для уличной торговли быстро собирается и компактна при перевозке в сложенном виде.
Кроме домиков, также популярны палатки в виде шатров, а также зонтов. Они могут иметь дополнительные элементы конструкции, а также быть украшены принтами, что служит для привлечения внимания людей к торговой точке владельца такой палатки.
Очень популярным видом торговых палаток для уличной торговли являются пивные палатки в форме шатров. Они имеют компактный каркас в форме квадрата или прямоугольника, благодаря чему не занимают много места. Такие мобильные конструкции могут быть использованы в летнее время как дополнительные помещения заведений общественного питания и увеселительных заведений.
Как известно, за земельный участок, арендуемый под торговую точку, нужно платить деньги. В этом смысле компактный размер палатки имеет неоспоримое преимущество, так как он позволяет владельцу точки экономить на арендной плате. Однако компактность торговой палатки для уличной торговли имеет и отрицательную сторону. Она позволяет размещать в палатке ограниченное количество товара, что может создавать определенные неудобства продавцу и владельцу торговой точки, а также покупателям.