Что представляет собой торговая палатка
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Что представляет собой торговая палатка

1:51:147/13/2021Фото: i4.imageban.ru
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Торговыми палатками для уличной торговли оснащены рынки, ярмарки и другие точки розничного сбыта товаров народного потребления.

Торговая палатка
Торговая палатка для уличной торговли быстро собирается и компактна при перевозке в сложенном виде

Преимущество этих объектов заключается в их мобильности, комфортабельности и прочности. Переносить их в разные места достаточно легко, а сборка не составляет труда – достаточно привязать тент к металлическим трубам.

Особенности торговых палаток

Водонепроницаемые свойства материалов для изготовления торговых палаток для уличной торговли не позволяют осадкам, например, дождю или снегу, проникнуть внутрь. А поскольку эти материалы еще и имеют свойство отражать свет, они не нагреваются и надежно защищают продавца от перегревания в жару. Для изготовления таких тентов обычно используется поливинилхлоридный материал.

Как металл, так и ткани для изготовления торговых палаток для уличной торговли, отличаются повышенной износоустойчивостью, что сохраняет внешний вид палатки в первоначальном состоянии достаточно длительное время. Многие торговцы на рынках и ярмарках предпочитают оснащать свои точки палатками в виде домиков. В этих палатках предусмотрены дополнительные стенки, которые надежно закрывают продавца и товар от осадков, жары и холода. Торговая палатка для уличной торговли быстро собирается и компактна при перевозке в сложенном виде.

Кроме домиков, также популярны палатки в виде шатров, а также зонтов. Они могут иметь дополнительные элементы конструкции, а также быть украшены принтами, что служит для привлечения внимания людей к торговой точке владельца такой палатки.

Очень популярным видом торговых палаток для уличной торговли являются пивные палатки в форме шатров. Они имеют компактный каркас в форме квадрата или прямоугольника, благодаря чему не занимают много места. Такие мобильные конструкции могут быть использованы в летнее время как дополнительные помещения заведений общественного питания и увеселительных заведений.

Как известно, за земельный участок, арендуемый под торговую точку, нужно платить деньги. В этом смысле компактный размер палатки имеет неоспоримое преимущество, так как он позволяет владельцу точки экономить на арендной плате. Однако компактность торговой палатки для уличной торговли имеет и отрицательную сторону. Она позволяет размещать в палатке ограниченное количество товара, что может создавать определенные неудобства продавцу и владельцу торговой точки, а также покупателям.

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