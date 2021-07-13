Дубовые пиломатериалы: достоинства, недостатки и область применения

С давних пор считается, что пиломатериалы дубовые являются самыми качественными и прочными, а также могут прослужить достаточно большой промежуток времени. Но так ли это?
Дубовые пиломатериалыДерево часто используют для производства разных видов мебели. Также его используют для создания таких декоративных элементов, как, например, перила.
Кроме прочности, о которой все говорят, дерево остается достаточно изысканным материалом из-за своей внешней красоты. Практически все дизайнеры знают, что благодаря этой древесине можно сделать экстерьер, а также интерьер в любом стиле, начиная с классики, заканчивая постмодерном.
Свойства дубовых пиломатериаловБольшинство мастеров боготворят дуб, присваивая ему звание «Царя дерева». Они отмечают, что ему характерны свойства, с которыми действительно удобно работать. Например:
- плотная структура древесины, которая повышает уровень прочности изделий из нее;
- долгий срок службы;
- хорошая гибкость, но в то же время упругость;
- это материал, который достаточно легко раскалывается.
Основные преимуществаПрежде всего, это:
- Вес. У данного вида пиломатериалов вес в разы меньше, чем у стали или того же бетона (примерно в пять раз). Поэтому во время строительства может использоваться самая обычная автолебедка, а также делается не такой прочный фундамент, как для бетонных конструкций.
- Прочность. Дерево превосходит по прочности бетон и сталь. Поэтому все рассказы о том, что дерево не является прочным материалом – мифы, так как это уже не раз доказано при строительстве.
- Тепло. Дубовые пиломатериалы обладают свойствами, похожими на термос, то есть хорошо сохраняют тепло в доме, даже в самые холодные времена, в отличие от бетона.
- Легкая обработка. С деревом можно делать практически все, что угодно, а именно: пилить, украшать резьбой, покрывать лаком, обрабатывать паром, чтобы придать ему изогнутые формы.
Основные недостаткиК минусам использования материалов из дуба относят:
- Горючесть. Частые пожары деревянных домов заставили людей поменять свое мнение о дереве. Именно этот фактор является главным недостатком. Но в современном мире, чтобыизбежать возгорания, необходимо просто приобрести пропитки, и можно дальше наслаждаться проживанием в таком доме.
- Усадка. Из-за того, что в первые несколько лет после постройки жилого помещения из бревен оно может изменять свои размеры, происходит образование щелей между досками. Это, конечно же, отражается на сохранении тепла внутри. Поэтому со временем эти щели необходимо будет конопатить.
- Недолговечность. По сравнению с бетоном и сталью дубовые пиломатериалы прослужат немного меньше из-за гниения, грибка, различных насекомых-вредителей и т.д.
Области применения пиломатериалов из дубаДостаточно часто доски из дуба используют для напольных покрытий. Почему именно дерево? Полы, выполненные из такого материала, не гниют и выдерживают любую обработку, которая может понадобиться для обновления и придания более привлекательного вида напольному покрытию.
Дубовыми материалами также покрывают стены. Особенно данная практика популярна для комнат с большим уровнем влажности: ванные комнаты, сауны, бани и т.д. Использование дерева очень популярно при изготовлении любого типа дверей, а также такой мебели, как шкафы, столы, стулья, комоды и т.д.
Рекомендации для правильного выбора материаловЧтобы сделать правильный выбор, необходимо обращать внимание на такие моменты:
- Обработка дерева допускается только при 12-процентной влажности.
- Не нужно приобретать материал, в котором содержится большое количество мелких сучков.
- Рисунок – дело вкуса, но, если хотите, чтобы все выглядело эстетично, то необходимо уделить внимание и этому моменту.
- Важную роль играет толщина, ведь для пола она должна составлять не менее 2,5 см. А для мебели важна ширина, чтобы избежать стыков.
ВыводДуб остается лидером на рынке пиломатериалов и это вполне обоснованно. Несмотря на то, что такой пиломатериал имеет достаточно большое количество достоинств, которые привлекают покупателей, необходимо также обратить внимание и на его недостатки.
Перед началом стройки необходимо понимать, готов ли владелец соблюдать все правила по уходу за домом, который построен с использованием материалов из дуба, чтобы он всегда оставался в идеальном состоянии и радовал глаз. Если ответ утвердительный, тогда смело выбирайте дубовые пиломатериалы и начинайте строить дом своей мечты!