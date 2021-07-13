Отец насмерть раздавил родного годовалого сына. Подробности трагедии

Вчера, 12 июля, в Московской области произошла страшная трагедия. Там, в деревне Абакумово местный житель ехал на автомобиле задним ходом, не заметил своего сына и задавил. Мальчику был всего лишь один год. Он скончался на месте происшествия.
Прокуратура Московской области организовала проверку по факту гибели годовалого ребенка в Лобне. В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Лобни, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора города Игорь Березовский.