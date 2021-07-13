Отец насмерть раздавил родного годовалого сына. Подробности трагедии
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Отец насмерть раздавил родного годовалого сына. Подробности трагедии

2:16:597/13/2021Фото: pixabay
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Мужчина сдавал назад на своем автомобиле и не заметил ребенка.

Ребенок погиб под колесами автомобиля

Вчера, 12 июля, в Московской области произошла страшная трагедия. Там, в деревне Абакумово местный житель ехал на автомобиле задним ходом, не заметил своего сына и задавил. Мальчику был всего лишь один год. Он скончался на месте происшествия.

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту гибели годовалого ребенка в Лобне. В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Лобни, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора города Игорь Березовский.

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