Куда пропал изобретатель радио Александр Попов в Бердске: Рассказываем и показываем
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Куда пропал изобретатель радио Александр Попов в Бердске: Рассказываем и показываем

2:57:577/13/2021,София МальцеваФото: "Курьер. Среда. Бердск"
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На том месте, где должен был стоять памятник, остались только мусорные баки.

Памятник нашелся

11 июля “Курьер. Среда. Бердск” сообщали, что на бывшей территории Бердского радиозавода снесли памятник Александру Попову, изобретателю радио.

Свидетельница такого события сообщила в редакцию в воскресенье, 11 июля, из окон офиса, который находится в бизнес-центре “Вега”.

- Так и уничтожает народная память. Интересно, кто дает на такое разрешение?! - возмущалась бердчанка.

Редакция решила выяснить, что произошло с памятником великому изобретателю.

Начальник бердского отдела культуры Оксана Мокриенко сообщила "Курьер. Среда. Бердск", что такого памятника в официальном реестре вообще не существует.

При этом, свидетельница сноса рассказала, что стела Попову стоит очень давно:

- В Бердске сносят памятник, который с 1970-х годов стоял. На 18 квартале, с обратной стороны, стояла стела с барельефом Попова. Прямо сейчас неизвестные снесли ее под ноль!

Да, на том месте, где должен был стоять памятник, остались только мусорные баки, а сам бюст перевезли еще в 2016 году, отреставрировали и теперь он находится на улице Ленина возле спортивного комплекса «Вега».

Место, где раньше стоял бюст

При этом на картах “2ГИС” его будет сложно отыскать, поскольку стела с барельефом Александра Попова носит название “Памятник заводу “ВЕГА”.

Александр Попов впервые продемонстрировал изобретенный им радиоприемник 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге. А 25 марта 1896 года самый первый в мире провел опыт радиотелеграфии, соединив свой аппарат с телеграфом и послав на расстояние 250 метров радиограмму из двух слов: «Генрих Герц».

О сносе памятника бердчанка сообщила 11 июля

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