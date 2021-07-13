Куда пропал изобретатель радио Александр Попов в Бердске: Рассказываем и показываем

11 июля “Курьер. Среда. Бердск” сообщали, что на бывшей территории Бердского радиозавода снесли памятник Александру Попову, изобретателю радио.
Свидетельница такого события сообщила в редакцию в воскресенье, 11 июля, из окон офиса, который находится в бизнес-центре “Вега”.
- Так и уничтожает народная память. Интересно, кто дает на такое разрешение?! - возмущалась бердчанка.
Редакция решила выяснить, что произошло с памятником великому изобретателю.
Начальник бердского отдела культуры Оксана Мокриенко сообщила "Курьер. Среда. Бердск", что такого памятника в официальном реестре вообще не существует.
При этом, свидетельница сноса рассказала, что стела Попову стоит очень давно:
- В Бердске сносят памятник, который с 1970-х годов стоял. На 18 квартале, с обратной стороны, стояла стела с барельефом Попова. Прямо сейчас неизвестные снесли ее под ноль!
Да, на том месте, где должен был стоять памятник, остались только мусорные баки, а сам бюст перевезли еще в 2016 году, отреставрировали и теперь он находится на улице Ленина возле спортивного комплекса «Вега».
При этом на картах “2ГИС” его будет сложно отыскать, поскольку стела с барельефом Александра Попова носит название “Памятник заводу “ВЕГА”.
Александр Попов впервые продемонстрировал изобретенный им радиоприемник 7 мая 1895 года на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге. А 25 марта 1896 года самый первый в мире провел опыт радиотелеграфии, соединив свой аппарат с телеграфом и послав на расстояние 250 метров радиограмму из двух слов: «Генрих Герц».