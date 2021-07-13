Россиянин справил нужду под себя в салоне бизнес-класса на борту самолета Чита-Москва: Инцидент попал на видео

Россиянин начал дебоширить на борту самолета, а после в бизнес-классе справил нужду, не вставая с кресла. Как стало известно, все произошло в минувшее воскресенье, 11 июля, на борту рейса Чита-Москва. Один из пассажиров сильно напился, а после начал приставать к другим людям и неадекватно себя вести. Чтобы его хоть как-то успокоить экипаж борта принял решение привязать его веревками к сиденью кресла в бизнес-классе.
Но после этого мужчина решил не церемониться и справил нужду прямо в салоне, не вставая с кресла. После приземления самолета в аэропорту дебошир был задержан полицией. Надеемся, лететь в мокрых штанах ему не понравилось.