Россиянин справил нужду под себя в салоне бизнес-класса на борту самолета Чита-Москва: Инцидент попал на видео
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Россиянин справил нужду под себя в салоне бизнес-класса на борту самолета Чита-Москва: Инцидент попал на видео

2:46:007/13/2021Фото: pixabay
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Нетрезвый мужчина приставал ко всем пассажирам и буянил.

Мужчина устроил дебош на борту самолета


Россиянин начал дебоширить на борту самолета, а после в бизнес-классе справил нужду, не вставая с кресла. Как стало известно, все произошло в минувшее воскресенье, 11 июля, на борту рейса Чита-Москва. Один из пассажиров сильно напился, а после начал приставать к другим людям и неадекватно себя вести. Чтобы его хоть как-то успокоить экипаж борта принял решение привязать его веревками к сиденью кресла в бизнес-классе.

Но после этого мужчина решил не церемониться и справил нужду прямо в салоне, не вставая с кресла. После приземления самолета в аэропорту дебошир был задержан полицией. Надеемся, лететь в мокрых штанах ему не понравилось.


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