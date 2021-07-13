Коронавирус в Новосибирской области: 404 пациента в реанимации, 11 смертей и +184 зараженных за сутки на 13 июля 2021

По данным оперативного штаба на утро 13 июля в регионе зарегистрировано 49 142 случая коронавируса, в том числе у 3 423 детей. За последние 24 часа выявлено 184 заражённых сибиряков. За все время пандемии 42 940 пациентов выздоровели, за последние сутки - 138 новосибирцев.
Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 70 лет, 71 год, 75 лет, 79 лет, 81 год и женщины в возрасте 54 года, 65 лет, 68 лет, 84 года, 88 лет, 93 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 172 человека.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5 823 пациента, в том числе 92 ребенка. В отделениях реанимации находятся 404 человека. На ИВЛ – 61 пациент.