3 благоприятных дня для зачатия сына по лунному календарю в июле 2021 года
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3 благоприятных дня для зачатия сына по лунному календарю в июле 2021 года

3:20:127/13/2021Фото: pixabay
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Многие прибегают к бабушкиным методам при зачатии ребёнка. Например, кладут в супружеское ложе предметы мужского гардероба, либо другие сугубо мужские вещи, вроде ножа.

ребенок, семья
Есть определенные дни, наиболее подходящие для зачатия мальчика

Очень многие родители, планируя будущего малыша, заранее уже определились с полом желаемого ребёнка.

К сожалению, на сегодняшний день не существует достоверной 100% методики, по которой можно гарантированно забеременеть мальчиком или девочкой. А потому будущие родители прибегают к всевозможным способам, которые способны их приблизить к исполнению их мечты.

Довольно часто супружеские пары хотят видеть в виде первенца именно мальчика. Традиционно это желание принадлежит мужчинам - они хотят иметь наследника и продолжателя рода. Также эта тема актуальна для тех пар, у которых уже имеются в семье девочки.

Многие прибегают к бабушкиным методам при зачатии ребёнка. Например, кладут в супружеское ложе предметы мужского гардероба, либо другие сугубо мужские вещи, вроде ножа.

Однако, как все мы понимаем шанс забеременеть ребенком определенного пола составляет 50%.

Знатоки астрологии утверждают, что данные лунного календаря могут помочь в выборе правильного дня для того, чтобы забеременеть мальчиком либо девочкой.

Сегодня мы вам расскажем о наиболее благоприятных дней для зачатия мальчика, которые выпадают на июль 2021 года. Такую вероятность дарит луна, проходя по определенным знаком зодиака, относящимся к мужским.

Самые благоприятные дни для зачатия мальчика в июле 2021 - 23, 26 и 27 июля.

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