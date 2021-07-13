3 благоприятных дня для зачатия сына по лунному календарю в июле 2021 года

Очень многие родители, планируя будущего малыша, заранее уже определились с полом желаемого ребёнка.
К сожалению, на сегодняшний день не существует достоверной 100% методики, по которой можно гарантированно забеременеть мальчиком или девочкой. А потому будущие родители прибегают к всевозможным способам, которые способны их приблизить к исполнению их мечты.
Довольно часто супружеские пары хотят видеть в виде первенца именно мальчика. Традиционно это желание принадлежит мужчинам - они хотят иметь наследника и продолжателя рода. Также эта тема актуальна для тех пар, у которых уже имеются в семье девочки.
Многие прибегают к бабушкиным методам при зачатии ребёнка. Например, кладут в супружеское ложе предметы мужского гардероба, либо другие сугубо мужские вещи, вроде ножа.
Однако, как все мы понимаем шанс забеременеть ребенком определенного пола составляет 50%.
Знатоки астрологии утверждают, что данные лунного календаря могут помочь в выборе правильного дня для того, чтобы забеременеть мальчиком либо девочкой.
Сегодня мы вам расскажем о наиболее благоприятных дней для зачатия мальчика, которые выпадают на июль 2021 года. Такую вероятность дарит луна, проходя по определенным знаком зодиака, относящимся к мужским.
Самые благоприятные дни для зачатия мальчика в июле 2021 - 23, 26 и 27 июля.