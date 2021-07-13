60 человек погибли в страшном пожаре в коронавирусном госпитале в Ираке

Страшное ЧП произошло сегодня, 13 июля, в Ираке, в городе Насирия. Там произошёл взрыв в коронавирусном госпитале. После этого начался сильный пожар. Жертвами происшествия стали, как минимум, 60 человек. Местные власти сообщают о том, что ждут увеличения числа погибших, так как продолжается извлечение людей из горевшего здания больницы. Также отмечается, что число пострадавши на данный момент 100 человек.
Экстренные служба страны сообщают о том, что из 60 погибших на пожаре 30 человек были полностью обуглены.
Премьер-министр арабской республики Мустафа аль-Каземи отправился на место трагедии. По итогам срочного собрания премьера с рядом министров и местных чиновников были отстранены от должности глава управления здравоохранения, гражданской обороны провинции, директор больницы.
- Причиной трагедии в больнице в Ди-Кар, а до этого в больнице "Ибн аль-Хатыб" в Багдаде является повальная коррупция и плохое управление, которые ни во что не ставят жизни граждан Ирака и препятствуют реформированию институтов, - заявил президент Бархам Салех.
Предварительная причина произошедшего – взрыв кислородного баллона.