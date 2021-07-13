Первая прививка котенку
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Первая прививка котенку

4:20:167/13/2021Фото: pixabay
0

Нужность прививок никак не зависит от пола животного или его породы. Если в детстве котёнку прививки не были сделаны, этот пробел обязательно нужно восполнить.

котенок
Животное обязательно должно быть привито, даже если он не гуляет на улице

Очень многие люди, которые совсем недавно стали счастливыми обладателями котёнка, часто задаются вопросом- нужна ли вакцинация коту или кошке.

Пока котёнок очень мал ему особенно важны ваши любовь и забота. Без прививок нельзя обойтись, так как они защищают от очень серьезных заболеваний. Самым слабым иммунитетом обладают маленькие котята и пожилые коты. В первом случае иммунитет у котёнка ещё отсутствует, во втором случае он уже серьёзно ослабевает.

Нельзя игнорировать такое мероприятие, как плановая вакцинация домашнего животного. Очень многие заболевания у котов и кошек могут привести к летальному исходу.

Не стоит отказываться от вакцинации по той причине, что животное постоянно находится в доме или в квартире и не выходит на улицу. Некоторые опасные заболевания, приводящие к смерти животного, могут быть принесены с улицы на вашей обуви или одежде.

Нужность прививок никак не зависит от пола животного или его породы. Если в детстве котёнку прививки не были сделаны, этот пробел обязательно нужно восполнить.

Самая первая прививка должна быть сделана котёнку от 8 до 12 недель. Раньше делать вакцинацию не стоит, поскольку до этого возраста у котёнка присутствуют в организме антитела, которое передала ему с молоком мать-кошка.

Заблаговременно, а именно за 10 дней до постановки первой прививки, котёнку обязательно нужно дать какое-то средство от глистов. Это делать обязательно, поскольку наличие паразитов серьезно ослабляет иммунитет животного.

После того, как вы поставите котенку первую прививку, ветеринар подскажет вам - нужна ли ревакцинация и когда подойти на вторую прививку.

В первую прививку проводят комплексную вакцинацию от кальцивироза, герпесвируса и панлейкопении. Далее этот комплекс нужно будет каждый год повторять. Через месяц после первой прививки животное обязательно прививается от бешенства.

Ни взрослым, ни детям: когда малину ни в коем случае нельзя есть
О каких проблемах сигнализируют прыщи на спине
Лукашенко не зря закрывает границу с Украиной: причина серьезная
Названы «железные» основания для отказа от вакцинации от COVID
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Италия встала на колени»: что говорят об акции на финале Евро
После поражения в Евро-2020 Англия сделала важное заявление
Конора задушили за 38 секунд: схватка была интригующей
«Сало нельзя»: ученые решли рассказать о нем всю правду
прививкакотеноквакцинация
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какой возраст у вашего котенка?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Девушка умерла от ужасных ран после бурной ночи с экс-полицейским
4:21:34 7/13/2021
Девушка умерла от ужасных ран после бурной ночи с экс-полицейским
Первая прививка котенку
4:20:16 7/13/2021
Первая прививка котенку
Губернатор Андрей Травников: Предприятия региона реализуют меры по сдерживанию стоимости стройматериалов
4:14:27 7/13/2021
Губернатор Андрей Травников: Предприятия региона реализуют меры по сдерживанию стоимости стройматериалов
БердскВ Бердске закончилась вакцина от коронавируса: Когда в ЦГБ появится «Спутник V» и «КовиВак» - называем сроки
4:09:37 7/13/2021
В Бердске закончилась вакцина от коронавируса: Когда в ЦГБ появится «Спутник V» и «КовиВак» - называем сроки
В России выявили 24 702 новых заболевших коронавирусом за сутки на 13 июля 2021
3:51:06 7/13/2021
В России выявили 24 702 новых заболевших коронавирусом за сутки на 13 июля 2021
Бердск«Почта над нами издевается»: Мало того, что закрыли отделение почты России в Микрорайоне Бердска, еще и «жонглирут» расписанием
3:45:01 7/13/2021
«Почта над нами издевается»: Мало того, что закрыли отделение почты России в Микрорайоне Бердска, еще и «жонглирут» расписанием
БердскБлагодарим всех, кто разделил с нами боль утраты Андрея Янеева
3:37:58 7/13/2021
Благодарим всех, кто разделил с нами боль утраты Андрея Янеева
По 3000 рублей заплатят пенсионерам после вакцинации от коронавируса
3:27:36 7/13/2021
По 3000 рублей заплатят пенсионерам после вакцинации от коронавируса
3 благоприятных дня для зачатия сына по лунному календарю в июле 2021 года
3:20:12 7/13/2021
3 благоприятных дня для зачатия сына по лунному календарю в июле 2021 года
60 человек погибли в страшном пожаре в коронавирусном госпитале в Ираке
2:58:35 7/13/2021
60 человек погибли в страшном пожаре в коронавирусном госпитале в Ираке