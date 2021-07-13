Первая прививка котенку

Очень многие люди, которые совсем недавно стали счастливыми обладателями котёнка, часто задаются вопросом- нужна ли вакцинация коту или кошке.
Пока котёнок очень мал ему особенно важны ваши любовь и забота. Без прививок нельзя обойтись, так как они защищают от очень серьезных заболеваний. Самым слабым иммунитетом обладают маленькие котята и пожилые коты. В первом случае иммунитет у котёнка ещё отсутствует, во втором случае он уже серьёзно ослабевает.
Нельзя игнорировать такое мероприятие, как плановая вакцинация домашнего животного. Очень многие заболевания у котов и кошек могут привести к летальному исходу.
Не стоит отказываться от вакцинации по той причине, что животное постоянно находится в доме или в квартире и не выходит на улицу. Некоторые опасные заболевания, приводящие к смерти животного, могут быть принесены с улицы на вашей обуви или одежде.
Нужность прививок никак не зависит от пола животного или его породы. Если в детстве котёнку прививки не были сделаны, этот пробел обязательно нужно восполнить.
Самая первая прививка должна быть сделана котёнку от 8 до 12 недель. Раньше делать вакцинацию не стоит, поскольку до этого возраста у котёнка присутствуют в организме антитела, которое передала ему с молоком мать-кошка.
Заблаговременно, а именно за 10 дней до постановки первой прививки, котёнку обязательно нужно дать какое-то средство от глистов. Это делать обязательно, поскольку наличие паразитов серьезно ослабляет иммунитет животного.
После того, как вы поставите котенку первую прививку, ветеринар подскажет вам - нужна ли ревакцинация и когда подойти на вторую прививку.
В первую прививку проводят комплексную вакцинацию от кальцивироза, герпесвируса и панлейкопении. Далее этот комплекс нужно будет каждый год повторять. Через месяц после первой прививки животное обязательно прививается от бешенства.