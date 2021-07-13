По 3000 рублей заплатят пенсионерам после вакцинации от коронавируса
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По 3000 рублей заплатят пенсионерам после вакцинации от коронавируса

3:27:367/13/2021Фото: pixabay
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Рассказываем, что для этого нужно сделать.

Пенсионерам выдадут по три тысячи рублей
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Пожилые люди в России могут получить новую денежную выплату. Ее сумма составит три тысячи рублей. Как стало известно, платить эти деньги будут за вакцинацию от коронавируса пенсионерам. Никуда обращаться пожилым людям не потребуется. Получение такой новой выплаты пенсионерам будет доступно на региональном уровне. Речь идет о средствах, которые местные власти выплачивают жителям в качестве стимула за вакцинацию против коронавируса.

Чтобы получить эту выплату, человек должен сделать прививку с 1 сентября 2020 по 30 ноября 2021 года. То есть, даже те, кто уже сделал прививку, могут получить выплату. Деньги зачисляются пенсионерам на тот же счет, куда им поступает пенсия. Никаких заявлений писать не нужно.

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