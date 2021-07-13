«Почта над нами издевается»: Мало того, что закрыли отделение почты России в Микрорайоне Бердска, еще и «жонглирут» расписанием

Вновь бердчан взволновал «почтовый вопрос». Мало того, что Почта России лишила жителей Микрорайона почтового отделения (а это треть населения города), теперь бердские почтовики «жонглируют» с графиком работы. И этим доводят жителей Бердска до иступления.
Читатель Дмитрий прислал «Курьер. Среда. Бердск» фото объявлений. На одном сказано, что отделение на ул. Пушкина, 175 работает с 10.00. Именно там в маленькой комнатке теперь микрорайоновцы могут реализовать все свои почтовые нужды, проехав через весь город.
Но в пушкинском отделении есть другое объявление: почта работает с 11.00.
- Эмоции людей, приходящих до 11 часов трудно описать, при мне развернулось 5 человек. Одна женщина попробовала постучаться, ей открыли, письмо, конечно, не дали, но отругали! - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Дмитрий, который уже не раз поднимал тему отсутствия почтового отделения в Микрорайоне.
Он отметил, что на сайте Почты России вообще указано, что отделение на ул. Пушкина работает с 8.00 до 20.00. Дмитрий возмущен безалаберностью почтовиков и их наплевательским отношением к клиентам.
- Все для людей?! Почта над нами издевается?! Бердск - второй город в Новосибирской области, а ощущение, будто в глухой деревне живем. Вслед за налоговой, Пенсионным фондом, электросетями и другими службами пора почту перенести в Искитим или Новосибирск... - с сарказмом делится Дмитрий.
Пока порадовать бердчан, пользующихся услугами почты, нечем. Никаких движений по открытию почтового отделения в Микрорайоне нет. Почтовое отделение там закрыли в мае 2020 года из-за аварийности здания, но другие помещения почтовикам не нравятся.
Работающие бердчане должны полдня тратить на то, чтобы съездить на другой конец города и получить не всегда важную корреспонденцию. А кроме того, в отделении почты №4 на ул. Пушкина в Бердске, нередко скапливаются очереди, поскольку работы прибавилось.
Бердска власть выставляла аварийное здание, где в том числе находилась почта, на торги несколько раз, снижая начальную стоимость, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". По последним данным, в начале июля 2021 года мэр Бердска подписал постановление об изъятии здания №15Б с почтой из оперативного управления УЖКХ и передаче в казну города — «в целях наиболее рационального и эффективного использования муниципального имущества». Указана балансовая стоимость здания - 1,3 млн рублей. Хотя продавали его сначала за 12,5 млн, а потом за 8,5 млн рублей.
Директор филиала АО «Почта России» Николай Новосельцев более года рассматривает предложения и подбирает помещение, соответствующее требованиям.
- Мы им оказали содействие с «Продсибом», но они отказались. С нашей стороны было сделано все, в том числе и площадка по благоустройству для разворота транспорта и приемов почты. Если нужна им будет помощь, мы готовы ее оказать, - рассказал депутатам мэр Бердска Евгений Шестернин.
Комментарий Почты России от 13 мая 2021:
- Мы заинтересованы в скорейшем возвращении почтового отделения в Микрорайон и продолжаем искать подходящие варианты, ведем переговоры с владельцами коммерческой недвижимости. Помещение для почтового отделения должно находиться на первом этаже, иметь отдельные подъездные пути и возможность обустроить люковое окно для разгрузки почты. Среди обязательных требований – около 100 кв метров площади.
Напомним, администрация – собственник здания, в котором ранее располагалось почтовое отделение 633009. В 2020 году эксперты обнаружили опасные повреждения несущих конструкций и признали это здание аварийным. В конце 2020 г. администрация выставила его на продажу. Мы ждали завершения торгов, чтобы с новым владельцем договориться о совместном ремонте аварийного объекта. Но в марте мэрия сообщила нам, что покупателя найти не удалось, торги признали несостоявшимися.
Временно отделение 633009 размещено на территории отделения другого бердского почтового отделения по адресу: ул. Пушкина, д.175. Мы приносим клиентам извинения за сложившуюся ситуацию и напоминаем, что есть альтернативные способы получить основные почтовые услуги, оставаясь дома или в офисе. Например, заказные письма можно получать в электронном виде, а с помощью почтальона или курьера можно получить посылку, оформить подписку, оплатить коммунальные услуги, штрафы, налоги и даже заказать доставку продуктов на дом. Почтальоны, обслуживающие микрорайон, по-прежнему доставляют на дом корреспонденцию, пенсию и социальные выплаты. Вызвать почтальона на дом можно по телефону: 5-32-02.