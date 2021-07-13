В России выявили 24 702 новых заболевших коронавирусом за сутки на 13 июля 2021

По информации оперативного штаба России по противодействию распространения коронавирсной инфекции, за минувшие сутки в стране выявили 24 702 новых заболевших коронавирусом. . За это же время — 780 смертей, 19 566 выздоровевших.
В Москве 4 991 новый заражённый — на 412 меньше, чем днем ранее. В Подмосковье заразились 2 550 человек.
Напомним, вчера оперштаб сообщил о 25 140 новых зараженных ковидом. Умерли за сутки 710 человек, выписались после лечения — 16 429.
Новые случаи вчера были зарегистрировали в 84 регионах. Больше всего их в Москве — 5403 (днем ранее было на семь человек больше), Подмосковье — 2566, Санкт-Петербурге — 2029, Нижегородской области — 522, Свердловской — 464, Воронежской — 426, Красноярском крае — 417, Крыму — 371, Иркутской области — 365, Пермском крае — 364.
Сегодня привиться в России можно: вакциной "Спутник V" от НИЦЭМ имени Гамалеи, вакциной "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", от Центра имени Чумакова РАН, с конца июня 2021 года можно прививаться вакциной "Спутник Лайт".