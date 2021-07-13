Девушка умерла от ужасных ран после бурной ночи с экс-полицейским
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Девушка умерла от ужасных ран после бурной ночи с экс-полицейским

4:21:347/13/2021Фото: Telegram-канал «Оперативный обзор» Подробнее на Ya62.ru: https://ya62.ru/news/laworder/v_saranske_devushka_umerla_posle_blizosti_s_eks_politseyskim/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FVSaranske_21-letnyaya_devushka_umerla_posle_zhestokogo_seksa_sbyvshim_policejskim--85a8f782252c40a2d624a35428cf0d24
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Она скончалась в больнице во время операции.

Погибшей был всего 21 год

Жуткая трагедия произошла в Саранске. Там скончалась 21-летняя девушка после секса с бывшим полицейским. Как стало известно все произошло в доме №3 на улице Святкина. Девушка гостила у своего 36-летнего знакомого, который раньше работал полицейским. И именно из его квартиры ее вынесли на носилках – она не могла передвигаться самостоятельно. У девушки был разрыв прямой кишки, половых органов и травма живота. Во время операции она скончалась. По словам экс-полицейского, они занимались сексом по взаимному согласию.

Сейчас возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Отметим, что из органов мужчину уволили после того, как он избил свою жену и она написала на него заявление. Вскоре супруга умерла, а у мужчины осталось двое детей.

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