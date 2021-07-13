Девушка умерла от ужасных ран после бурной ночи с экс-полицейским

Жуткая трагедия произошла в Саранске. Там скончалась 21-летняя девушка после секса с бывшим полицейским. Как стало известно все произошло в доме №3 на улице Святкина. Девушка гостила у своего 36-летнего знакомого, который раньше работал полицейским. И именно из его квартиры ее вынесли на носилках – она не могла передвигаться самостоятельно. У девушки был разрыв прямой кишки, половых органов и травма живота. Во время операции она скончалась. По словам экс-полицейского, они занимались сексом по взаимному согласию.
Сейчас возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Отметим, что из органов мужчину уволили после того, как он избил свою жену и она написала на него заявление. Вскоре супруга умерла, а у мужчины осталось двое детей.