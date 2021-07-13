Губернатор Андрей Травников: Предприятия региона реализуют меры по сдерживанию стоимости стройматериалов
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Губернатор Андрей Травников: Предприятия региона реализуют меры по сдерживанию стоимости стройматериалов

4:14:277/13/2021Фото: Правительство НСО
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Сегодня «Сибирь-Профиль» планирует изготавливать собственный деревянный брусок для каркаса, применяемого при производстве продукции, а также на предприятии решили приобрести специальные котлы, которые будут работать на отходах производства и отапливать цеха. Осуществляется переход на отечественные комплектующие.

Предприятие держит их низкими, выигрывая на объеме поставок

Предприятие «Промышленное Партнёрство Сибирь-Профиль» – производитель деревянных строительных конструкций – не только точка роста экономики Тогучинского района, но и пример ответственного ведения бизнеса.

В рамках рабочей поездки в Тогучинский район Губернатор Андрей Травников оценил организацию эффективного производства на предприятии. В первую очередь речь шла о серии мероприятий, призванных сдержать рост цен на строительные материалы. Стоимость стройматериалов значительно выросла за последний год. Сегодня «Сибирь-Профиль» планирует изготавливать собственный деревянный брусок для каркаса, применяемого при производстве продукции, а также на предприятии решили приобрести специальные котлы, которые будут работать на отходах производства и отапливать цеха. Осуществляется переход на отечественные комплектующие. Все это позволяет снизить себестоимость выпускаемой продукции и сохранить конкурентоспособность. Например, цены на двери эконом-класса для застройщиков из Новосибирской области не изменились, несмотря на общее удорожание. Предприятие держит их низкими, выигрывая на объеме поставок. Таким образом производители и застройщики региона поддерживают друг друга в непростых условиях современного рынка.

Губернатор Андрей Травников поручил министерству экономического развития Новосибирской области рассмотреть возможность оказания предприятию государственной поддержки, предусмотренной при реализации инвестиционных проектов в регионе.

Напомним, что в 2021 году на территории региона под контролем Правительства Новосибирской области одновременно ведется строительство почти 60 социальных объектов – школ, детских садов, объектов культуры, спорта и здравоохранения. Большинство из них – в рамках национальных проектов. И ответственный подход бизнеса к ценообразованию на строительные материалы во многом способствует своевременному выполнению масштабных инфраструктурных задач.

Для справки

Отметим, что предприятие организовано в 2015 году, основным видом деятельности является производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, столярных изделий. Около десяти процентов продукции реализуется в Новосибирской области. В последнее время был расширен ассортимент выпускаемой продукции и рынок сбыта – Сибирь, Дальний Восток, Урал, Республика Казахстан.

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