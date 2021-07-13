В Иркутске отец с малышом на руках повис на внешней стороне балкона 13-го этажа. Смотрите видео

В Иркутске прямо сейчас происходит жуткий инцидент – там неадекватный мужчина вылез на наружную сторону балкона. Что самое страшное – он держит в руках 3,5-летнего сына. Все происходит на улице Советской в многоэтажке. Очевидцы сразу же позвонили в полицию.
Также, как стало известно, в таком положении он находится больше часа и постоянно кричит «Где моя жена?». На месте уже медики, полиция и МЧС. Место ЧП оцепили.
Как сообщают свидетели ЧП – он стоит на карнизе балкона 13 этажа. Причина такого поведения – развод с женой. С ней у 34-летнего Романа Терентьева вчера начался бракоразводный процесс. Вот он и решил устроить любимой такой сюрприз — предупредил её об этом в смс.
На месте работает МЧС — стараются всё делать тихо, чтобы не спугнуть мужчину. Для переговоров с ним приехал психолог. Хотят вытащить его через другой этаж, так как через маленькое окно на балконе это сделать не выйдет — может сорваться вниз. Если же убедить не получится, будут бить стёкла. Об этом сообщает Mash.
Спасатели привели к мужчине его жену. Он до сих пор стоит с ребёнком на карнизе балкона на Советской.
По словам женщины, её избил Роман 10 июля — под глазами у неё синяки. Женщина написала заявление, но обещает его забрать если мужчина слезет с карниза. Сейчас вместе с психологом её завели в квартиру на переговоры. Ребёнок , которому 3,5 года, все ещё на балконе.