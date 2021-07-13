Когда Ильин день в 2021 году?

2 августа православная церковь почитает одного из самых известных святых Ветхого завета пророка Илию. К этому празднику в народе относились настороженно, потому что если наступало ненастье в этот день, то люди вполне обоснованно опасались за свою жизнь.
В народе этот праздник именуют Ильиным днем и отмечают его 2 августа. В этот праздник крестьянами было принято молиться о дожде, если наступала засуха. Потому что долгое отсутствие дождя грозило бедным и скудным урожаем, без которого крестьяне опасались остаться в зиму.
Этот праздник считали поворотным от лета к осени. Самый главный запрет на Ильин день катался рек и озёр. В них запрещалось купаться в этот день, потому что считалось, что на дне прячутся бесы и другая нечисть, прячась от гнева пророка Илии. Вторая версия говорила о том, что в воду упала одна из подков лошади, которые катят колесницу пророки Илии по небу. Из-за подковы вода становится холодной а потому непригодной для купания. Для этой приметы существовало вполне логичное объяснение. В начале августа ночи уже становится довольно прохладными, а дневное тепло не успевает нагреть ее и сделать пригодной для купания.
Пророку Илье девушки молились о скором замужестве, так как ближе к осени начинался период свадеб.
Если начиналась гроза и молния, люди, опасаясь гнева пророка, закрывали все окна и двери, выгоняли из дома всех кошек, детей укладывали спать на печь, обязательно покрывая их головы платками. Взрослые молились пророку, чтобы молния не угодила в их дом.
Бытовало поверье, что если в этот день начинается гроза с молниями, значит пророк Илия гневается на темные силы, которые могут прятаться в домах у людей, вселяться в домашних животных, а также самих людей. Поэтому считали, что если молния убила человека, значит пророк Илия убил нечисть, которая вселилась в этого человека. Он считался невиновным и сразу попадал в рай. Священнослужители поясняют, что это, конечно же, суеверия. А в рай могут попасть только праведники.