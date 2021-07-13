Когда Ильин день в 2021 году?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
13.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда Ильин день в 2021 году?

7:20:227/13/2021Фото: piqsels
0

Если начиналась гроза и молния, люди, опасаясь гнева пророка, закрывали все окна и двери, выгоняли из дома всех кошек, детей укладывали спать на печь, обязательно покрывая их головы платками.

озеро
После Ильина дня купаться уже не разрешалось

2 августа православная церковь почитает одного из самых известных святых Ветхого завета пророка Илию. К этому празднику в народе относились настороженно, потому что если наступало ненастье в этот день, то люди вполне обоснованно опасались за свою жизнь.

В народе этот праздник именуют Ильиным днем и отмечают его 2 августа. В этот праздник крестьянами было принято молиться о дожде, если наступала засуха. Потому что долгое отсутствие дождя грозило бедным и скудным урожаем, без которого крестьяне опасались остаться в зиму.

Этот праздник считали поворотным от лета к осени. Самый главный запрет на Ильин день катался рек и озёр. В них запрещалось купаться в этот день, потому что считалось, что на дне прячутся бесы и другая нечисть, прячась от гнева пророка Илии. Вторая версия говорила о том, что в воду упала одна из подков лошади, которые катят колесницу пророки Илии по небу. Из-за подковы вода становится холодной а потому непригодной для купания. Для этой приметы существовало вполне логичное объяснение. В начале августа ночи уже становится довольно прохладными, а дневное тепло не успевает нагреть ее и сделать пригодной для купания.

Пророку Илье девушки молились о скором замужестве, так как ближе к осени начинался период свадеб.

Если начиналась гроза и молния, люди, опасаясь гнева пророка, закрывали все окна и двери, выгоняли из дома всех кошек, детей укладывали спать на печь, обязательно покрывая их головы платками. Взрослые молились пророку, чтобы молния не угодила в их дом.

Бытовало поверье, что если в этот день начинается гроза с молниями, значит пророк Илия гневается на темные силы, которые могут прятаться в домах у людей, вселяться в домашних животных, а также самих людей. Поэтому считали, что если молния убила человека, значит пророк Илия убил нечисть, которая вселилась в этого человека. Он считался невиновным и  сразу попадал в рай. Священнослужители поясняют, что это, конечно же, суеверия. А в рай могут попасть только праведники.

Финский политолог: Запад готовит военные провокации
Люди стали свидетелями: что сделала дочь меньшова над гробом отца
Умер участник «Голос. Дети»: шансов выжить небыло
Максакова в купальнике поразила поклонников
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Наступил опасный этап пандемии коронавируса: врач не стал молчать
Моника Беллуччи в прозрачном платье без белья позирует в бассейне
Разработчик раскрыл правду о вакцине «Спутник V»
Уткину хватило два слова, чтобы в точности описать Черчесова
праздникиИльин деньдата праздника
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы купаетесь после 2 августа?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вещи погибших при загадочных обстоятельствах туристов на перевале Дятлова выставили в Екатеринбурге
7:09:42 7/13/2021
Вещи погибших при загадочных обстоятельствах туристов на перевале Дятлова выставили в Екатеринбурге
Угрожавший выбросить 3-летнего сына с балкона 13-го этажа отец задержан. Смотрите видео
6:55:31 7/13/2021
Угрожавший выбросить 3-летнего сына с балкона 13-го этажа отец задержан. Смотрите видео
В чем разница иммунитета после вакцинации и после перенесенного коронавиркса, ответил врач
6:40:39 7/13/2021
В чем разница иммунитета после вакцинации и после перенесенного коронавиркса, ответил врач
Захвативший в заложники 3-летнего сына отец отдал ребенка матери: Он вернулся на балкон и все еще хочет прыгнуть с 13 этажа. Смотрите видео
6:20:09 7/13/2021
Захвативший в заложники 3-летнего сына отец отдал ребенка матери: Он вернулся на балкон и все еще хочет прыгнуть с 13 этажа. Смотрите видео
В чем особая сила Пресвятой Богородицы Казанской летней? Почему она так называется
6:20:01 7/13/2021
В чем особая сила Пресвятой Богородицы Казанской летней? Почему она так называется
Муж депутата заксобрания Ирины Диденко от Бердска стал владельцем нефтебазы «Красный Яр» в Новосибирской области
6:07:10 7/13/2021
Муж депутата заксобрания Ирины Диденко от Бердска стал владельцем нефтебазы «Красный Яр» в Новосибирской области
Отец с 3-летним ребенком на руках перелез через балкон и угрожает прыгнуть с 13 этажа: Он кричит об измене жены. Смотрите видео
5:46:43 7/13/2021
Отец с 3-летним ребенком на руках перелез через балкон и угрожает прыгнуть с 13 этажа: Он кричит об измене жены. Смотрите видео
На Крите спасатель второй раз спас одну и ту же россиянку спустя год
5:36:37 7/13/2021
На Крите спасатель второй раз спас одну и ту же россиянку спустя год
БердскБизнесмены захватили острова Обского моря Новосибирска. Нашелся "предприниматель" и из Бердска
5:26:22 7/13/2021
Бизнесмены захватили острова Обского моря Новосибирска. Нашелся "предприниматель" и из Бердска
Почему это нельзя делать в Полнолуние 24 июля 2021 года? Все запреты особого лунного дня силы
5:20:40 7/13/2021
Почему это нельзя делать в Полнолуние 24 июля 2021 года? Все запреты особого лунного дня силы