Бизнесмены захватили острова Обского моря Новосибирска. Нашелся "предприниматель" и из Бердска

Сотрудники линейного отдела МВД России на транспорте постоянно проводят профилактические мероприятия. Летом они проверяют места отдыха возле водоемов. Так, в последний раз они пресекли ряд правонарушений на одном из популярных мест отдыха - острове Шумский кордон.
Там они заметили женщину, которая самовольно заняла земельный участок. Кстати, в прошлом году этот же участок занял мужчина – он возвел там небольшое строение, в котором продавал напитки и всевозможные сувениры. Но после оплаты штрафов он бросил незаконное строение, которое в этом году заняла 32-летняя женщина.
Также правоохранители выявили там нарушителя, который во время отдыха покупал у местных жителей рыбу. Коптил ее в самодельной коптильне, а потом продавал.
Еще один мужчина – житель Бердска, сдавал в прокат два катамарана. Отметим, что на всех нарушителей наложили штрафы.