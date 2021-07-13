Бизнесмены захватили острова Обского моря Новосибирска. Нашелся "предприниматель" и из Бердска
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Бизнесмены захватили острова Обского моря Новосибирска. Нашелся "предприниматель" и из Бердска

5:26:227/13/2021Фото: ГУ МВД по НСО
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Один продавал копченую рыбу, другой сдавал катамараны в аренду.

Мужчина коптил рыбу прямо на берегу

Сотрудники линейного отдела МВД России на транспорте постоянно проводят профилактические мероприятия. Летом они проверяют места отдыха возле водоемов. Так, в последний раз они пресекли ряд правонарушений на одном из популярных мест отдыха - острове Шумский кордон.

Там они заметили женщину, которая самовольно заняла земельный участок. Кстати, в прошлом году этот же участок занял мужчина – он возвел там небольшое строение, в котором продавал напитки и всевозможные сувениры. Но после оплаты штрафов он бросил незаконное строение, которое в этом году заняла 32-летняя женщина.

Также правоохранители выявили там нарушителя, который во время отдыха покупал у местных жителей рыбу. Коптил ее в самодельной коптильне, а потом продавал.

Еще один мужчина – житель Бердска, сдавал в прокат два катамарана. Отметим, что на всех нарушителей наложили штрафы.

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