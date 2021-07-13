3 способа избежать действия сильных магнитных бурь в июле 2021 года
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3 способа избежать действия сильных магнитных бурь в июле 2021 года

8:20:367/13/2021Фото: pixabay
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Полностью излечиться от метеозависимости не удалось ещё никому, однако медики дают общие рекомендации, которые следует соблюдать не только перед началом магнитных бурь, а на протяжении всей своей жизни.

солнце
Метеозависимостью страдают около 30% людей

Метеопатами или метеозависимыми называют людей, которые очень чувствительны к переменам погоды, а также к геомагнитным колебаниям, появляющимся во время магнитных бурь

Метеозависимость это не диагноз, но она может объединять в себе несколько различных симптомов, среди которых чаще всего встречаются и резкие перепады давления, головные боли, обострения хронических заболеваний, плаксивость, бессонница а также ухудшение памяти.

Полностью излечиться от метеозависимости не удалось ещё никому, однако медики дают общие рекомендации, которые следует соблюдать не только перед началом магнитных бурь, а на протяжении всей своей жизни.

Все эти рекомендации касаются приближения к здоровому образу жизни. Но все их можно разделить на три основных рекомендации. касающиеся вашего режима дня, питания и спорта.

Вносить изменения рекомендуется с общего укрепления организма.

Для начала введите себе за правило по утрам принимать контрастный душ, либо просто проводить обтирания или обливания холодной водой. Не начинайте делать это с водой низкой температуры, понижайте ее постепенно, чтобы организм не испытывал шок.

Постарайтесь высыпаться, вечерами не проводите много времени перед телевизором или социальных сетях. Давайте глазам и вашему мозгу отдыхать. Хорошо вечером заниматься любимым хобби, например чтением или рукоделием.

Начните заниматься спортом. Усиленные физические нагрузки, конечно же, неприемлемы, но гимнастика по утрам и посещение фитнес зала два раза в неделю с умеренными нагрузками принесут вам пользу.

Пересмотрите свое питание, сделайте упор на продукты с высоким содержанием кальция и калия. Потребляете больше молочной продукции, сухофруктов и продуктов с повышенным содержанием белка, ешьте больше овощей.

Непосредственно в периоды самих магнитных бурь откажитесь от жирной, копченой пищи, от алкоголя, сведите к минимуму употребление крепкого чая и кофе.

Постарайтесь ложиться спать чуть раньше, чем вы привыкли. Если у вас сильная головная боль или боль в суставах, можно полежать в теплой ванне с добавлением соли. Но если у вас высокое давление, то ванна с солью вам противопоказана.

Мелисса, мята, а также пустырник в травяном чае помогут оказать вам успокоительное и небольшое снотворное действие.

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