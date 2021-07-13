В чем разница иммунитета после вакцинации и после перенесенного коронавиркса, ответил врач
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В чем разница иммунитета после вакцинации и после перенесенного коронавиркса, ответил врач

6:40:397/13/2021Фото: Flickr
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Иммунитет к коронавирусу, образованный в разных условиях, работает тоже по-разному. У привитых намного дольше сохраняются антитела.

Прививка от коронавируса надежнее, чем перенесенная болезнь
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Иммунитет, образованный к коронавирусу, может отличаться в зависимости от условий, в каких он был получен.

После перенесенного заболевания иммунитет срабатывает быстрее, чем тот, который образовался в результате вакцинации. Вместе с тем, прививка от коронавируса защитит от всех его видов, в отличие от иммунитета после болезни, который защитит только от того вида, которым пациент переболел, пишут РИА Новости.

- Вакцина же сконструирована так, чтобы научить иммунитет бить по общим для всех вирусов местам. Поэтому прививка формирует более эффективную защиту от коронавируса нового типа, — пояснила эпидемиолог Ольга Ненастина.

Также она рассказала, что у привитых намного дольше сохраняются антитела и их число гораздо выше после достаточно большого промежутка времени.

- Даже спустя шесть месяцев после прививки иммунный ответ организма на порядок выше, чем у переболевших, — отметила специалист.

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